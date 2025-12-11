Incident se stal v obci Třanovice v úterý večer. Na místo dorazily policejní hlídky, poté také sanitka a nakonec i záchranářský vrtulník. Muž tam pobodal přítelkyni, přičemž měli společnou domácnost.
„Za použití donucovacích prostředků policisté zadrželi jednu osobu a starší ženě poskytovali první pomoc. Následně ji předali zdravotníkům,“ uvedla krajská policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
Napadená žena měla vážná bodná poranění hrudníku. „Nejevila už známky života. Byla u ní zahájena rozšířená resuscitace, posádky použily přístroj zajišťující zevní srdeční masáž,“ sdělil mluvčí rychlé záchranné služby Lukáš Humpl.
Po dalších nutných zákrocích pacientku přenesli na palubu vrtulníku, kde její resuscitace pokračovala. „Lékaři urgentního příjmu ostravské fakultní nemocnice však v době předání na tamním urgentním příjmu museli konstatovat její smrt,“ sdělil mluvčí Humpl.
Útočník si i sám lehce ublížil
Ošetřit museli i zadrženého muže, který si sám způsobil lehčí zranění. „Měl poranění v oblasti krku a horních končetin, která však nebyla závažná. Po poskytnutí přednemocniční péče jej sanitka transportovala do frýdecko-místecké nemocnice,“ popsal Lukáš Humpl.
Zadrženého kriminalisté zatím nevyslechli. „S mužem kvůli jeho zdravotnímu stavu nelze činit žádné procesní úkony,“ potvrdila policejní mluvčí.
Podle lidí z obce muž trpí duševními problémy a už jednou prý někoho napadl. Pokud muž stane před soudem, hrozí mu vězení od dvanácti do dvaceti let.
O život přišel i pes v domácnosti, kterého útočník také pobodal.
Vražda se stala v obci Třanovice mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem.
