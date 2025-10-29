Dosud bezúhonný muž se opakovaně ohrazoval proti zištnému úmyslu, kvůli kterému byl v přísnější sazbě v rozmezí od 15 do 20 let. Soud zištný motiv sice vypustil, muže však poslal do vězení za vraždu s rozmyslem a spáchanou zvlášť surovým způsobem. A sazba zůstala stejná.
Podle žalobkyně šlo o mimořádně agresivní a krutý způsob vraždy, pod marginální záminkou si obžalovaný na poškozeném vybil svou frustraci.
Obžalovaný se odvolal do všech výroků soudu. Jeho obhájkyně žádala, aby nebyl odsouzen za zištný motiv v druhé fázi útoku, kdy se na místo činu vrátil. Soud tomu přisvědčil, že pro majetkový motiv podle něj nejsou důkazy.
„To, že obžalovaný napadl a usmrtil poškozeného s vidinou vylepšení své aktuální finanční situace, nemá dostatečnou oporu v dokazování. Obžalovaný majetkový motiv jednoznačně popřel,“ uvedl předseda senátu Vladislav Šlapák.
„Jsem slušný a pracující“
Doplnil, že spouštěčem celého jeho jednání byla slovní a fyzická roztržka mezi oběma muži. Poškozeného neprohledal, nechal u něj peněženku, hodinky i další mobilní telefon. Poukázal však na brutální míru činu.
Žalobkyně s vypuštěním zištného motivu nesouhlasila, poukázala na to, že podle servírky agresivně vystupoval již v baru, kde mluvil o výpalném. Mladík se ve středu před soudem kál a žádal soudce o shovívavost.
„Neskutečně mě to mrzí, nejsem zlý člověk, jsem slušný, pracující a tato událost mě necharakterizuje, je to nešťastná událost,“ uvedl Gregor, který podle rozsudku musí poškozeným zaplatit na nemajetkové újmě přibližně 2,8 milionu korun.
Vražda se odehrála 9. října loňského roku v ulici Patrice Lumumby. Krátce poté, co opilý Gregor opustil bar, zaregistroval na ulici neznámého muže. Vyčkal na jeho příchod, a když byl blízko, dostali se muži do banální slovní a fyzické roztržky, která přerostla ze strany Gregora v masivní útok.
Útočník muži zdeformoval obličej
Muže srazil na zem, klekl si na něj, oběma rukama jej rdousil a bil pěstmi do obličeje. V útoku ustal až ve chvíli, kdy se poškozený přestal bránit a zůstal na zemi bezvládně ležet.
Gregor podle spisu vzal jeho cestovní kufr, odhodil ho do křoví, ale ve zlobě se vzápětí k ležícímu muži vrátil a znovu jej napadl. Útoky směřovaly na jeho obličej, muže také znovu rdousil, chytil ho do kravaty, několikrát mu kolenem naskočil na hrudník a bil jej hlavou o obrubník.
Poté se zmocnil jeho batohu, který však zhruba čtvrt kilometru od místa činu odhodil. V té době ho totiž už pronásledovali policisté, které zavolali svědci, již jeho brutální počínání sledovali z oken.
Poškozenému způsobil rozsáhlá zranění, podle rozsudku mu zdeformoval obličej; muž utrpěl zlomeninu lícní kosti i obou horních čelistí a zlomeniny žeber. Na místě i přes rychle poskytnutou pomoc zemřel, udusil se vlastní krví.
Brutální vražda se stala v ulici Patrice Lumumby v Ostravě – Zábřehu.
