Svou známou polil benzinem a zapálil. Soud muži potvrdil výjimečný trest

Anderka musí podle rozsudku absolvovat také ochranné psychiatrické léčení a zaplatit několikamilionové odškodné. Žena napadení přežila, utrpěla však těžké popáleniny na polovině těla.
Dvaatřicetiletý Anderka podle obžaloby předloni ve Frýdku-Místku polil benzinem zhruba o 20 let starší známou, s níž předtím spolu s dalšími lidmi popíjeli, a zapálil ji. Utrpěla těžké popáleniny na polovině těla. Činu předcházel konflikt mezi obžalovaným a dalšími lidmi na zahradní párty u známých.
|
„Oheň ho fascinuje.“ Za pokus o upálení ženy dostal muž výjimečný trest 24 let
Žalobce polití benzinem a zapálení označil za extrémní čin, kterého se navíc muž dopustil vůči subtilní ženě. Poukazoval rovněž na to, že muž byl v minulosti trestán, a to i v případu, ve kterém rovněž figurovalo rozdělání ohně. Obhajoba naopak žádala zproštění obžaloby.
Anderka u soudu přiznal polití benzinem a zapálení králíkárny. Vše prý dělal v žertu. Připustil, že hořlavou látkou potřísnil i ženu, ale odmítl, že by ji zapálil. Podle obhajoby byly výpovědi svědků s ohledem na jejich podnapilost nevěrohodné.
Žena utrpěla popáleniny druhého a třetího stupně na polovině těla. Podstoupila několik operací, v nemocnici byla bezmála pět měsíců. Podle soudce si následky ponese do konce života.
|
24. října 2025