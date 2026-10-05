Vrchovský v Ostravě vzpomínal na Havla, i na to, jak mu radil s horníky

Na Václava Havla dnes v Ostravě, v den jeho nedožitých 90. narozenin, vzpomínali herci Jan Fišar a Tomáš Jirman i Ladislav Vrchovský, který se na přelomu let 1989 a 1990 podílel na organizování revolučního hnutí na Ostravsku a v OKD a přesvědčoval horníky ke generální stávce. Vrchovský se s Havlem několikrát setkal. Před návštěvou Ostravy v lednu 1990 mu radil, jak mluvit s horníky. Na dnešním slavnostním setkání herci četli z Havlových her a knih, zazněly písně spojené s listopadem 1989 a vystoupili další pamětníci a umělci. Setkání bylo vrcholem série akcí, které se v Ostravě k připomínce bývalého prezidenta, dramatika a disidenta konají.
Fišar zavzpomínal na setkání s Havlem při uvedení Dopisů Olze, na nichž spolupracoval s hercem Janem Třískou. "Měl jsem tu čest s panem Třískou dělat Dopisy Olze. Hudbu k tomu složil skladatel Kotík. Dělali jsme to přímo na Pražském hradě za přítomnosti pana prezidenta. S ním jsem po skončení měl možnost hovořit. Bylo to krásné setkání," řekl Fišar.
Jirman na Havla vzpomněl v souvislosti s návštěvou Jana Třísky na Hrádečku. Jako chlapec totiž žil v nedalekém Trutnově a s kamarády na Hrádeček jezdil na kole. "Tenkrát jsme zjistili, že tam ten tehdy trochu obtloustlý pán má vzácnou návštěvu, herce Jana Třísku. Takže jsme si zalezli pod křoví jako ti estébáci a šmírovali Třísku," uvedl Jirman. Oba herci dnes společně četli úryvky z Havlových her a knih, mimo jiné z jednoaktovky Audience.
Na události spojené s listopadem 1989 zavzpomínal také Vrchovský, který se tehdy podílel na přípravě generální stávky v OKD a přesvědčoval horníky a hutníky na Ostravsku, aby se zapojili do revolučního hnutí. S Havlem se podle svých slov setkal v listopadu a prosinci 1989 několikrát.
Významné bylo podle něj setkání na Silvestra 1989 v Praze, kam jel na Havlovo pozvání. "Říkal, že se má setkat s horníky a chtěl poradit témata, o kterých s nimi má mluvit. Řekl jsem mu, že hlavně ne o divadle a filozofii. Že se má ptát na úplně obyčejné věci. Na to, jak jsou spokojeni, na platy a na to, kolik jim zůstává peněz po zaplacení všeho nezbytného," uvedl Vrchovský. V den Havlovy návštěvy Ostravy v lednu 1990 se s ním už nesetkal. Nedostal dovolenou.
Vrchovský tehdy působil jako jeden z představitelů revolučního hnutí na Ostravsku. Zakládal stávkový výbor OKD, podílel se na zapojení horníků do generální stávky a přivedl je na ostravské demonstrace. V prvních svobodných volbách v roce 1990 byl zvolen poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Na začátku revoluce podle něj panovaly obavy z výsledku prvních svobodných voleb. "Komunisté byli velmi aktivní. Zpochybňovali osobnost Václava Havla. Útočili na něj jako na buržoazního synka, který chce zemi vrátit do dob prvorepublikového kapitalismu," řekl Vrchovský. Podle něj byl Havel přesvědčený, že bez zapojení pracovníků dolů a hutí nemá revoluční hnutí na Ostravsku dostatečnou šanci.
Václav Havel se narodil 5. října 1936 v Praze. Zemřel 18. prosince 2011 ve věku 75 let. Dnes by se dožil 90 let. Série akcí k jeho připomínce začala 23. září výstavou fotografií z Havlových návštěv města. Před ostravskou věznicí Heřmanice se 1. října uskutečnil program u Lavičky Ferdinanda Vaňka pojmenované po postavě z Havlových her a jeho alter egu. Havel byl v Heřmanicích vězněn od ledna 1980 do června 1981. Program bude pokračovat například 6. října v Klubu Hudební bazar besedou s Josefem Janíčkem, kapelníkem legendárních Plastic People of the Universe, a poslechem undergroundových skladeb.