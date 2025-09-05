Ještě před začátkem stavby chtějí záruky. Starostové se přeli kvůli vysokorychlostní trati

Darek Štalmach
  12:02aktualizováno  12:02
Výhrady, připomínky, ale i návrhy starostů obcí ležících podél zvažované trati vysokorychlostní železnice (VRT) mezi Prosenicemi a Ostravou řešili na včerejším setkání v Klimkovicích u Ostravy zástupci Správy železnic, která stavbu vysokorychlostní trati chystá.
Síť vysokorychlostní železnice v Česku

Síť vysokorychlostní železnice v Česku | foto: MAFRA

Letecká mapka s rozpracovanou trasou rychlodráhy na polské části směrem na...
Mapka s vyznačeným koridorem pro vysokorychlostní trať od česko-polské hranice...
Mapka části trasy vysokorychlostní železniční trati, která ovlivňuje i...
Mapka s trasováním vysokorychlostní železnice.
5 fotografií

„Řešíme podmínky ze stanoviska EIA, kterých je zhruba šedesát. Jsme přesvědčeni, že je dokážeme splnit, vždy ale půjde o konkrétní řešení v konkrétním místě,“ uvedl náměstek ředitele stavební správy Správy železnic Marek Pinkava.

Přípravu stavby vysokorychlostní trati podle něho mírně zkomplikovala změna stavebního zákona.

„Dokumentaci bylo nutno přepracovat a technické úpravy i požadavky z EIA zapracovat ještě před podáním žádosti o stavební povolení,“ konstatoval zástupce Správy železnic. „Cílíme na zahájení stavby v roce 2028. V předstihu by měly začít třeba práce ve stanici Ostrava-Svinov tak, abychom co nejvíce zkrátili výluky.“

Síť vysokorychlostní železnice v Česku
Letecká mapka s rozpracovanou trasou rychlodráhy na polské části směrem na Bohumín. Podle starosty tohoto města jsou Poláci v mnohem pokročilejší fázi než tuzemské úřady. (6. září 2024)
Mapka s vyznačeným koridorem pro vysokorychlostní trať od česko-polské hranice k Bohumínu. (6. září 2024)
Mapka části trasy vysokorychlostní železniční trati, která ovlivňuje i chráněnou oblast Poodří. (10. května 2024)
5 fotografií

Starostové spolku Dopravní koridor Poodří se spojili už v době výstavby dálnice D1, kterou trasa vysokorychlostní trati z velké části kopíruje.

„Zkušenost ze stavby dálnice D1 nás učí, že se často hodně slíbí, a pak je realizace skromnější. Nikdo nezpochybňuje význam VRT, ale co si nedomluvíme před stavbou, to už později jen těžko získáme,“ komentoval hlavní důvod schůzky, která se neopakovala poprvé, předseda spolku zainteresovaných obcí a také starosta Klimkovic Jaroslav Varga.

„Trváme na závazných a kontrolovatelných opatřeních, jasně popsaných parametrech protizáplavových opatření, protihlukové ochraně i průběžném monitoringu.“

Rizika povodní

Starostové na schůzce upozorňovali zejména na riziko rychlých povodní při přívalových deštích a na kumulaci hluku v úsecích, kde je nová trať vedena v těsném souběhu s dálnicí.

Podle současných zákonů se ale hluk z navrhované trati a přilehlé dálnice sčítat nemůže, což zkresluje výsledky odhadů.

Správa železnic chystá modernizaci trati v Ostravě. Vznikne i nová zastávka

„Trať je navržena v těsném souběhu s dálnicí a převládající větry ženou hluk k obci. Loni jsme navíc zažili povodně a odvodnění z dálnice i z nové trati míří do téhož potoka,“ shrnul největší výhrady obyvatel Velkých Albrechtic na Novojičínsku jejich starosta Miroslav Chudjak.

Jde i o peníze. Velké Albrechtice, ale i další obce proto zároveň požadují, aby nové mosty přes místní komunikace zůstaly ve vlastnictví Správy železnic, i kvůli budoucí údržbě.

VRT bez přejezdů

Nadjezdů a podjezdů nebude na nové trati málo. Z principu a kvůli bezpečnosti na ní budou chybět klasické přejezdy.

„Nahradí je nadjezdy či podjezdy a součástí projektu je i úprava silniční sítě tak, aby doprava zůstala zachována. Někde nadjezd vznikne přímo v místě, jinde se komunikace svedou k nejbližšímu nadjezdu,“ vysvětlil Marek Pinkava s tím, že prozatím vše vypadá tak, že nadjezdy a podjezdy by patřily Správě železnic, obce by se staraly o jejich povrchy.

V Odrách se navíc obávají tranzitu těžkých nákladních aut kvůli možné dopravě kameniva pro stavbu trati z lomu Jakubčovice.

„Ideální by bylo využít železniční vlečku v Jakubčovicích, vozit materiál vlakem a nenechat město znovu zahlcovat kamiony,“ vysvětlil oderský starosta Libor Helis s tím, že Odry mají už rok omezený průjezd vozidel nad 12 tun a podle vedení radnice by jeho prolomení kvůli stavbě znamenalo návrat problémů. „Budeme každé konkrétní opatření probírat s dotčenými obcemi, abychom minimalizovali dopady stavby i budoucího provozu,“ uzavřel Pinkava.

Podle starostů bude důležité, aby sliby zaznamenané v dokumentech odpovídaly realitě na stavbě.

Rychlovlaky mají přijet za devět let. Ministerstvo představilo aktuální plán

Podobně jako do vnitrozemí se chystá stavba vysokorychlostní tratě i do Polska. Ve směru na Prosenice na Přerovsku už začínají výkupy pozemků, do roku 2028 jich chce mít stát vykoupeno alespoň 90 procent.

26. května 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Kroměříž zakládá společnost Srdcem doma, bude poskytovat domácí zdravotní péči

Město Kroměříž zakládá společnost s ručením omezením Srdcem doma, která bude poskytovat domácí zdravotní péči. Mezi zásadní důvody pro její vznik patří...

5. září 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Rekonstrukce domovů pro seniory po povodních stála Ostravu 70 milionů korun

Ostravský magistrát dokončuje opravy dvou domovů pro seniory, které loni v září zasáhly ničivé povodně. Rekonstrukce obou objektů si už vyžádaly 70 milionů...

5. září 2025  11:09,  aktualizováno  11:09

Rekonstrukce domovů pro seniory po povodních stála Ostravu 70 milionů korun

Ostravský magistrát dokončuje opravy dvou domovů pro seniory, které loni v září zasáhly ničivé povodně. Rekonstrukce obou objektů si už vyžádaly 70 milionů...

5. září 2025  11:09,  aktualizováno  11:09

Menzel měl desítky ocenění, ale nikdy se nechlubil. Oscara i další teď můžete vidět

Pouhé dva dny mají zájemci na to, aby navštívili unikátní výstavu trofejí, ocenění a řádů režiséra Jiřího Menzela s názvem Ostře sledovaná ocenění. Akce se koná v galerii Písecká brána na Hradčanech...

5. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pohotový zásah. Žena s oprátkou kolem krku skočila z trámu, policisté ji chytili

Na tu službu dlouho nezapomenou. Doslova v poslední chvíli policisté Martin Kašík a Jakub Nerad z Jihlavska zachránili lidský život. Matka malého dítěte s oprátkou kolem krku skočila z trámu....

5. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Policie navrhla obžalovat muže z pokusu o vraždu, autem zavinil vážnou nehodu

Policie navrhla obžalovat jednadvacetiletého muže z pokusu o vraždu a dalších činů. Loni v únoru na Náchodsku v opilosti při honičce s policisty strhl auto do...

5. září 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Pardubický kraj investoval stovky milionů do modernizace školních budov

Pardubický kraj o letních prázdninách investoval stovky milionů korun do rekonstrukcí a modernizací školních budov. Práce se uskutečnily ve 28 zařízeních. Mezi...

5. září 2025  10:54,  aktualizováno  10:54

ČEZ RunTour Winter Edition 2026: Nečekejte na jaro. Běhat můžete i v zimě!

5. září 2025  12:28

Převáženému stroji se uvolnilo rameno, trefilo kabinu protijedoucího auta

Rozbité čelní sklo a kabina nákladního auta je bilance páteční nehody na Jateční třídě v Plzni. Kolizi způsobila část pracovního stroje, který na podvalníku převážel kamion. Za jízdy se totiž...

5. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Oázy zeleně mezi paneláky. Lidé mohou díky projektu zalévat stromy na sídlišti

Na potřebu starat se o zeleň včetně stromů upozorňuje zcela nový brněnský projekt Oázy zeleně. Jeho součástí jsou třeba vodní prvky v podobě pítek či nádrží na dešťovou vodu zachycenou na střechách....

5. září 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Drony pod dohledem. Přerovské letiště testuje technologii pro jejich sledování

Na letišti v Přerově začalo testování nové technologie pro monitorování bezpilotních letounů. Cílem je zvýšit bezpečnost provozu v prostoru, kde se střídají vojenské i civilní stroje. Letiště se tím...

5. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Ještě před začátkem stavby chtějí záruky. Starostové se přeli kvůli vysokorychlostní trati

Výhrady, připomínky, ale i návrhy starostů obcí ležících podél zvažované trati vysokorychlostní železnice (VRT) mezi Prosenicemi a Ostravou řešili na včerejším setkání v Klimkovicích u Ostravy...

5. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.