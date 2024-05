Obce se bojí hluku a prachu. Starostové mají připomínky ke stavbě železnice

Vyplývá to z informací starostů obcí poblíž plánované tratě, kterým v současnosti končí lhůta pro podávání připomínek k dokumentaci EIA (posouzení vlivů na životní prostředí – pozn. red.) pro VRT mezi Ostravou a Prosenicemi na Přerovsku.

„V Jakubčovicích nad Odrou je obrovský kamenolom, jehož kámen se zřejmě bude používat při stavbě vysokorychlostní trati. A přístupová trasa vede centrem Oder. Což je problém, z kamenolomu může být denně vypraveno až 500 kamionů,“ upozornil na jeden z možných problémů stavby oderský starosta Libor Helis.

Problém s dopravou materiálu na stavbu se navíc nemusí týkat jen samotných Oder, jejichž území se vlastní trasa VRT dotkne jen minimálně, ale i nedalekých Mankovic.

„I my z toho máme obavu. Tolik kamionů denně by byl velký problém. Byli jsme ujišťováni, že doprava půjde po železnici, teď se dozvídáme, že to není jisté a že může jít i o nákladní vozy,“ doplnila starostka Mankovic Martina Blažková.

Právě přesun kamení po železnici je řešením i podle oderského starosty. „Do Jakubčovického lomu vede železnice, takže není problém dopravovat kamenivo i takto. Chceme ale, aby toto bylo vyřešeno už v rámci připomínek EIA, později by s tím mohly být podle našich zkušeností problémy,“ vysvětlil Helis.

Největší problémy přinese hluk

Nedůvěra starostů se opírá o zkušenosti jejich kolegů žijících podél trasy dálnice D1, kde se někteří dodnes složitě domáhají například výstavby protihlukových stěn, které nebyly prosazeny už v rámci přípravy stavby dálnice.

„Stanovisko EIA dá rámec výstavbě a i v ní může být stanoveno například i to, do jaké míry mohou být zatíženy konkrétní komunikace,“ vysvětlil možnosti obcí Marek Pinkava, náměstek ředitele Stavební správy Správy železnic. „Jednou ze zvažovaných možností je i výstavba provizorního odbočení na trasu VRT. Pak je tu i lom v Hrabůvce u Hranic, kde zvažujeme výstavbu provizorní silnice k trati. V rámci lomu v Jakubčovicích ale předpokládáme, že využití železniční dopravy z lomu bude i v projektu.“

Vedle dopravního zatížení při samotné stavbě řešili starostové obcí také hluk samotné vysokorychlostní trati.

Mapka části trasy vysokorychlostní železniční trati, která ovlivňuje i chráněnou oblast Poodří. (10. května 2024)

„Trať povede v těsné blízkosti dálnice a hluky se budou sčítat. A my máme obavu, že u nás přesáhnou povolené limity,“ přednesl další z výhrad starosta Vražného Lukáš Bršťák. „Bohužel současná legislativa neumožňuje sčítání těchto různých hluků, takže by s tím nešlo později nic dělat. Proto chceme zajistit potřebná opatření už nyní. Ale jestli nás vyslyší, to nevím. Už jsme se snažili o zlepšení u dálnice, nic jsme nezmohli.“

V Jistebníku, kde se jednání starostů uskutečnilo, se možná bude kvůli VRT i bourat.

„Hluk se dotkne více domů, ale jeden je ohrožen natolik, že se zvažuje i jeho výkup a zbourání,“ vysvětlila starostka Jistebníku Šárka Storzerová.

11. října 2023