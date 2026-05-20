„Humanoidní robotika zaznamenává obrovský rozmach, je to budoucnost průmyslu a my na to musíme být připraveni,“ řekl rektor Igor Ivan. Nezůstane prý u jednoho exempláře. „Toto je pionýr, první z řady dalších,“ prohlásil rektor.
Za stroj vyrobený v Číně škola zaplatila 1,5 milionu korun. Mezi humanoidními roboty je to spíše adolescent. „Vysoký je 131 centimetrů a váží 35 kilogramů, přitom je dosti výkonný,“ uvedl Radim Hercík z fakulty elektrotechniky a informatiky a vedoucí laboratoře Smart Factory. Menšího robota si škola zvolila hlavně z bezpečnostních důvodů.
Jméno vyberou studenti
„Budou s ním pracovat i studenti, a pokud by se jednalo o ‚dospělého‘ robota vážícího třeba 65 kilogramů, mohlo by při jeho pádu dojít k vážnému úrazu,“ vysvětlil Hercík. Jméno robot zatím nemá. Škola mu ho vybere na základě ankety mezi studenty.
|
Ostravský superpočítač se zaměří na AI, vytvoří i umělého operátora tísňové linky
Do zkoumání možností využití robota se zapojí odborníci z řady fakult a oborů. „Usilujeme o vytvoření silného konsorcia napříč univerzitou ve spolupráci s dalšími vysokými školami i komerční sférou,“ shrnul Hercík.
Ve výzkumu se univerzita zaměří na bezpečnou spolupráci člověka s roboty a jejich integraci do průmyslových provozů či kyberbezpečnost. Robot je nezbytný také pro otevření nového předmětu s názvem Humanoidní robotika v průmyslové praxi. Nákup technologie je hrazený z Operačního programu Spravedlivá transformace projektu Refresh.