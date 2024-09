Zatopený Krnov i Opavu mohla ochránit přehrada. Jenže dodnes je jen v plánech

Podobně se vyjádřil také bývalý ministr životního prostředí Pavel Drobil a primátor Opavy Tomáš Navrátil. Proti přehradě dlouhodobě vystupuje Hnutí Duha Jeseníky a obec Nové Heřminovy, která by měla být částečně zatopena.

„Nechal jsem dnes přepočítat data od Povodí Odry a ze známých průtoků je na 99 procent zřejmé, že by Nové Heřminovy výrazně pomohly. Ochránily by jak Krnov, tak Opavu, kde by současná protipovodňová opatření nebyla překonána a škody by byly výrazně menší!“ uvedl před nedělní půlnocí Výborný.

Na to, že přehrada dosud nebyla postavena, v neděli upozornil i bývalý ministr Drobil. „To, co se aktuálně děje v Opavě a Krnově, je i důsledkem neexistence přehrady v Nových Heřminovech. Proč stále není?“ uvedl Drobil na svém profilu na síti X. Podle něj stavbu blokují obce a ekologičtí aktivisté.

Primátor Opavy Navrátil, který projekt podporuje, souhlasí, že by přehrada pomohla. „V případě padesátiletých a stoletých vod přehrada pomůže vždy. Už jen tím, že s její pomocí můžeme do jisté míry regulovat průtoky v korytu řeky. Je špatně, že ještě nestojí,“ řekl.

Mluvčí státního podniku Povodí Odry Šárka Vlčková také řekla, že by přehrada měla na vývoj povodní v Krnově a Opavě vliv. Doplnila, že projekt má zatím nepravomocné územní rozhodnutí a dokončuje se projektová dokumentace pro stavební povolení. Zahájení stavby vodního díla se předpokládá v roce 2027 s uvedením do trvalého provozu v roce 2033.

Ministerstvo zemědělství podle dřívějších odhadů předpokládá, že náklady na přehradu dosáhnou zhruba osmi miliard korun. Za ně by se měla postavit přehrada a silnice, cena ale zahrnuje i další úpravy koryta řeky.

O výstavbě nádrže se mluví desítky let. Aktuální se znovu stala po katastrofálních povodních na Moravě a ve Slezsku v roce 1997.

Proti přehradě dlouhodobě vystupuje obec Nové Heřminovy, která má být částečně zatopená. Její představitelé vycházejí z výsledků referenda, které jednoznačně dopadlo v neprospěch stavby. V poslední době vedení obce částečně mění pohled na věc.

Referendem vázáni zůstávají, přiznávají ale, že rozhodnutí státu nedokážou zvrátit. Pozornost proto zaměřují spíš na uspokojení dlouhodobě zanedbávaných potřeb obce.

Zásadně proti přehradě vystupuje Hnutí Duha Jeseníky. „Nesouhlasíme s rozhazováním státních peněz na budování jakýchsi potěmkinovských přehrad. Tato část řeky Opavy je navíc velice cenná, což dokládají biologické posudky. Již léta upozorňujeme na to, že Povodím Odry zpracovaná EIA obsahuje jen jednu variantu a je zhotovena v rozporu se zákony o ochraně přírody,“ řekl už dříve koordinátor hnutí Ivo Dokoupil. Podle něj lze obce chránit odsazenými hrázemi.