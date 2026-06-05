Vybraná firma ještě v červnu začne staticky zajišťovat bazén v Krnově

V polovině června zahájí v Krnově na Bruntálsku vybraná firma práce na statickém zajištění bazénu městských lázní. Bazén je od loňského září mimo provoz kvůli problémům s nosnými konstrukcemi. Provizorní zajištění bude spočívat v podepření bazénové vany ocelovými podpěrami v místech nejvíce poškozených a namáhaných sloupů. ČTK to řekla mluvčí města Dita Círová.
"Firma nyní vyrábí atypické zámečnické konstrukce. Následovat bude jejich montáž. Dokončení prací je ve smlouvě stanoveno na 17. července," uvedl vedoucí oddělení investic Jan Šrubař. Práce vyjdou na 2,3 milionu korun bez DPH.
Pouhé podepření vany podle Šrubaře stačit nebude. Je nutné, aby odborníci před a po napuštění bazénu i při jeho provozu pravidelně kontrolovali železobetonové konstrukce. Navíc se připravuje projekt na trvalejší řešení, kterým bude sanace bazénové vany a zesílení železobetonových konstrukcí.
"Opravy, které vyžadují stavební povolení, bude možné provádět průběžně. Sanace nejpoškozenějších prvků by měla být hotová nejpozději do poloviny příštího roku," řekla Círová.
Opětovné otevření umožní nový statický posudek, který město dostalo koncem března. Odborníci potvrdili, že napuštění vany je bezpečné za předpokladu, že nejvíce namáhané sloupy budou zajištěny pomocnými stojkami.
Uzavření bazénu je problémem pro krnovské školy a sportovní oddíly. Školní výuka se přesunula do bazénu v Břidličné, která je od Krnova vzdálená 36 kilometrů. Zvýšené výdaje školám hradí jejich zřizovatel, tedy město Krnov. Vyšší náklady město kompenzuje také oddílům plavání a vodní záchranné služby, jejichž členové trénují v bazénech v Břidličné, Bruntále a v Ostravě.
Objekt městských lázní s krytým bazénem byl uveden do provozu v roce 1973. Před více než 20 lety začalo tehdejší vedení města zvažovat jeho rekonstrukci nebo výstavbu nového. Po letech zvítězila druhá varianta, nové lázně mají v areálu koupaliště vzniknout do šesti let, stát mají 580 milionů korun. Město si nechalo za 30 milionů korun vypracovat projektovou dokumentaci.