Fiedor i Opavia. Sladké dějiny Opavy pomáhají odkrýt dárci, dochovaly se i rarity

Žaneta Motlová
  7:02aktualizováno  7:02
Staré formy na čokoládu, obaly od cukrovinek i sešity učnic cukrářské výroby. Stovka artefaktů, které souvisejí s výrobou sladkostí v Opavě, se po podzimní výzvě sešla v rukou historiků. Pomohou lépe zmapovat výrobu cukrovinek ve městě, kde se mimo jiné vyráběla i předchůdkyně Milky – čokoláda s fialovou krávou na obalu.
Historik Michal Valeček s obaly na sladkosti z meziválečné doby.

Historik Michal Valeček s obaly na sladkosti z meziválečné doby. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Z první republiky. Forem na čokoládu Fiedor se muzejníkům podařilo získat šest.
Prvorepublikové formy na čokoládu Fiedor
Dalším meziválečným kouskem je víko plechového obalu, v němž se tehdy prodávaly...
Cenným úlovkem je i víko dřevěné přepravní bedny komárovské výrobny čokolády...
11 fotografií

Cukrářská výroba byla a je pro Opavu stěžejní, sladkosti se tam vyrábějí více než 185 let – od slavné oplatkářské firmy Fiedor přes státní Opavii až po dnešní, nadnárodní Mondelez. Historických předmětů s ní spjatých je však minimum, o to víc si historikové cení každého nového kusu.

„Exponáty nám darovali bývalí zaměstnanci firmy Opavia a jejich příbuzní, i společnost Mondelez,“ popsal historik Slezského zemského muzea Michal Valeček.

Z první republiky. Forem na čokoládu Fiedor se muzejníkům podařilo získat šest.
Prvorepublikové formy na čokoládu Fiedor
Dalším meziválečným kouskem je víko plechového obalu, v němž se tehdy prodávaly sušenky Fiedor.
Historik Michal Valeček s obaly na sladkosti z meziválečné doby.
11 fotografií

Netají nadšení z toho, že v některých případech jde o skutečné rarity. Tím je třeba reklamní leták a obal na bonbony Fiedor. Zarámované je muzeum dostalo darem od současné firmy Mondelez.

„Pocházejí z doby před druhou světovou válkou. V logu firmy jsou spojená písmena T a F – počáteční písmena jména Theodor Fiedor. Po válce byla rodina odsunutá, firma znárodněná a logo Fiedor už se na obalech neobjevovalo,“ nastínil Valeček.

Ze stejné doby se podařilo získat rovněž dvě víka z plechových kazet, v nichž se prodávaly sušenky, a také šest forem na čokoládu. „Pán je našel po tchánovi a volal nám, že určitě toho máme spoustu. Ale naopak, je to vzácnost.“

Z předválečného období se toho totiž dochovalo zoufale málo. Při přechodu fronty značná část vybavení firmy Fiedor zcela zmizela.

V Opavě byla dvacítka výroben sladkostí

Muzeum však získalo unikáty i z období po válce, kdy se sladkosti v Opavě začaly vyrábět pod hlavičkou Opavia. Například víko od přepravní bedny komárovské firmy Ika.

„V Opavě byly zhruba dvě desítky výrobců cukrovinek. Mezi nimi byla Ika Komárov, výrobna čokolády, kterou založil Robert Jedlička. Nemáme k ní vůbec nic, toto je první exponát,“ uvedl historik.

Opavská sladká minulost zaujala muzejníky, hledají další artefakty

Ika se po znárodnění stala pobočkou Opavie, v roce 1953 ji pak zrušili. Vzhledem k nápisu Opavia tak dřevěné víko pochází nejpravděpodobněji z období let 1947 až 1953.

Za pozornost stojí i obaly od oplatků a čokolád značky Opavia. „Desítky nám jich přinesl bývalý technolog firmy. Vždy když se rušila výroba, vzal je domů,“ líčí Valeček.

Opavská Milka. Známý motiv fialové krávy zdobil obal čokolády, již Opavia už v 60. letech vyráběla pro zahraničí. Teď jej od dárce získalo muzeum.

Je mezi nimi obal předchůdce dnešní Milky, jenž nese motiv s fialovou krávou. Opavia do něj v 60. letech balila mléčnou čokoládu určenou na vývoz. „Opavia vyvážela do celého světa. A je zajímavé, že už tehdy na mléčné čokoládě figurovala dnes dobře známá fialová kráva,“ konstatoval Valeček.

Lidé ale muzeu přispěli i vzpomínkami. „Jeden pán nás upozornil na požár celé továrny, která se původně nacházela na Olomoucké ulici, v roce 1963. Zpětně jsem to zjišťoval v novinách a skutečně 19. října tam propukl v noci požár, který zasáhl značnou část továrny včetně výroby. Dokonce se uvažovalo o zrušení továrny,“ uvedl Michal Valeček příklad s tím, že výrobu se však do tří měsíců podařilo obnovit.

Velký požár odstartoval modernizaci

„Právě po tom požáru, a pak po roce 1970, kdy přistavěli celou část továrny, se výroba začala i modernizovat. Podařilo se získat nové stroje ze Západu, moderní linky.“ doplnil.

A zná i objemy výroby. „V roce 1974 továrna vyráběla deset tisíc tun cukrovinek ročně, v roce 1988 už to bylo 20 tisíc tun. Pro srovnání dnes firma Mondelez, která je v Opavě-Vávrovicích, vyrábí 130 tisíc tun.“ Provoz výroby se do Vávrovic přesunul v 90. letech.

20. října 2023

Přímo do někdejší výroby sušenek a čokolád mohou historikové nahlédnout díky darovaným historickým fotkám, ale i pokrývkám hlavy zaměstnankyň či jejich sešitům ze školy, kde se výrobě cukrovinek učily.

„Pokrývky hlavy byly původně všechny bílé. Později pak mělo každé pracoviště jinou barvu, aby se zaměstnanci netoulali po továrně,“ zmínil jednu ze zajímavostí Valeček.

Darované artefakty teď míří ke konzervátorům. Odborníci z nich i ze získaných informací na jaro připraví výstavu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Na Orlickoústecku hořelo v pečovatelském domě, jeden člověk zemřel

Hasiči zasahovali v České Třebové u požáru bytu v domově s pečovatelskou...

Při požáru domova s pečovatelskou službou v České Třebové na Orlickoústecku v noci na neděli zemřel člověk. Hořet začalo v jednom z pokojů pozdě večer, řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

1. února 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Osečná plánuje stezku do Chrastné. Zvýší bezpečí a napojí se na cyklomagistrálu

Plán stezky mezi Osečnou a Chrastnou

Město Osečná plánuje pro cyklisty a chodce stezku. Tamní zastupitelé zahajují její projektovou přípravu do Chrastné. Chtějí zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů a zároveň napojit trasu na Zelenou...

1. února 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Křeček: Dávno už nemůže platit, že neznalost zákonů neomlouvá

ilustrační snímek

Stát podle končícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka často vytváří situace, v nichž se občan v systému ztrácí. Dávno tak podle něj už nemůže platit,...

1. února 2026  6:10,  aktualizováno  6:10

Fiedor i Opavia. Sladké dějiny Opavy pomáhají odkrýt dárci, dochovaly se i rarity

Historik Michal Valeček s obaly na sladkosti z meziválečné doby.

Staré formy na čokoládu, obaly od cukrovinek i sešity učnic cukrářské výroby. Stovka artefaktů, které souvisejí s výrobou sladkostí v Opavě, se po podzimní výzvě sešla v rukou historiků. Pomohou lépe...

1. února 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přípravných tříd v Ústeckém kraji bude kvůli přísnějším pravidlům zápisů méně

ilustrační snímek

Přípravných tříd v Ústeckém kraji bude s ohledem na nová pravidla zápisu do prvních tříd od září pravděpodobně výrazně méně než v předešlých letech. Na severu...

1. února 2026  5:30,  aktualizováno  5:30

Čeho se nejvíc bojí řidiči? Mají strach z chyb jiných. Nebezpečí ale stále čeká pár metrů před domem

Kamera může snímat dění před vozem, ale také poskytovat některé údaje o provozu...

Dopravní nehody nejčastěji nevznikají při výjimečných situacích, ale kvůli běžným chybám řidičů v každodenním provozu. Rutinní řízení, kdy pozornost polevuje a rizika jsou podceňována, patří...

1. února 2026  4:44

Dinova premiéra na běžkách. Fotbalista Koller závodil na Jizerské 50

Bývalý fotbalista Jan Koller se postavil do stopy závodu na deset kilometrů....

Nasadil si brýle, nastavil hodinky, kývl na několik selfíček s fanoušky. Jakmile se ozval výstřel, vyrazil do zasněžených Jizerských hor. Bývalý fotbalový útočník Jan Koller se v sobotu zúčastnil...

31. ledna 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

„Není to jen o náhodě a štěstí.“ Hráči měřili síly v Člověče, nezlob se!

První ročník měl účast 64 hráčů, dnes už bývá číslo zhruba dvojnásobné. (31....

Mezigeneračním soubojem vyvrcholil turnaj v Člověče, nezlob se!, který se v sobotu konal v Jívoví na Žďársku. Síly tam ve známé deskové hře změřilo celkem 124 lidí. Klání nakonec ovládla desetiletá...

31. ledna 2026  19:52

Divadlo Ungelt dostalo k 30 letům novou kavárnu. Autorem interiéru je oceňovaný filmový architekt

Divadlo Ungelt letos oslavilo 30 let existence a k tomuto jubileu si splnilo...

Divadlo Ungelt letos oslavilo 30 let existence a k tomuto jubileu si splnilo dlouholetý sen – vlastní kavárnu s názvem Café Hein. Osobitý interiér kavárny navrhl filmový architekt Jan Vlček. Svou...

31. ledna 2026  19:17

Dílna na výrobu svíček pro Ukrajinu přilákala v Brně desítky lidí, zájem vzrostl

DĂ­lna na vĂ˝robu svĂ­ÄŤek pro Ukrajinu pĹ™ilĂˇkala v BrnÄ› desĂ­tky lidĂ­, zĂˇjem vzrostl

Obyvatele Ruskem napadené Ukrajiny zahřejí i svíčky, které dnes vyrobili dobrovolníci v brněnském Klubu cestovatelů. Akci restaurace, která pořádá rovněž...

31. ledna 2026  17:33,  aktualizováno  17:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Naposledy do podzemí. Poslední šichta uzavírá kapitolu českých horníků po 244 letech

Technická likvidace Dolu ČSM potrvá přibližně tři roky a OKD si na ni nechá...

Tento víkend čeká české hornictví historický moment. V sobotu z 31. ledna na 1. února vytěží horníci společnosti OKD poslední tuny uhlí z podzemí Dolu ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku, který je...

31. ledna 2026  17:34

Obří demonstrace na Staroměstském náměstí. Desetitisíce lidí v neděli podpoří prezidenta

Prezident Petr Pavel

Spor mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou a prezidentem Petrem Pavlem dál eskaluje. Premiér Andrej Babiš odmítá výzvy k Macinkovu odvolání a mluví o „výborné spolupráci“. Občanský spolek Milion...

29. ledna 2026  13:03,  aktualizováno  31. 1. 17:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.