Odpad se na březích řeky Odry objevil v první polovině loňského srpna. Někdo se pravděpodobně sutí pokusil zpevnit břehy, zasypal ale i hnízda ohroženého ledňáčka říčního.
„Jelikož jsme nezjistili okolnosti, které by dovozovaly odpovědnost konkrétní fyzické či právnické osoby, komisař oddělení hospodářské kriminality územního odboru Nový Jičín případ odložil. Pokud by se objevily nové skutečnost, věc budeme dále prověřovat,“ uvedla Vlčková.
Vlastní vyšetřování vedla i správa CHKO Poodří. Její vedoucí Daniel Kletenský už dříve řekl, že jednal s majiteli či uživateli dotčených pozemků.
V úterý rozhodnutí policie komentovat nechtěl. „Zatím o tom oficiálně nevíme. Musíme počkat, až rozhodnutí dostaneme,“ řekl jen.
Pachatel neznámý. Suť navezenou přes hnízda ledňáčků v meandru Odry řeší policie
Na suť upozornila rybářská stráž. Podle odhadů CHKO ji k řece přivezlo několik desítek nákladních aut. Je vysypaná v úseku okolo 75 metrů. Z pohledu správy CHKO se pravděpodobně nejednalo o černou skládku, podle způsobu uložení se někdo spíše snažil zvýšit ochranu pozemku vůči eroznímu působení vody.
CHKO Poodří leží na 82 kilometrech čtverečních. Zasahuje na území okresů Nový Jičín a Ostrava-město. Předmětem ochrany je krajina nivy Odry a jejích přítoků. Cenné jsou zejména lužní lesy či rozlehlé louky.
Do přísně chráněného meandru Odry někdo navezl suť, zničil i hnízda ledňáčků
V CHKO Poodří žije mnoho chráněných živočichů. V rybnících rostou například vzácné vodní rostliny kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí a vodní masožravé rostliny bublinatky. Poodří kromě ledňáčka říčního hostí dva ohrožené druhy korýšů, raka říčního a žábronožku sněžní.