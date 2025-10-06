V Třinci uvedli do provozu opravenou vysokou pec, časem ji nahradí elektrická

Darek Štalmach
  14:32
Třinecké železárny už opět vyrábějí surově železo ve dvou vysokých pecích. Produkci omezila rekordně krátká odstávka pece číslo čtyři kvůli její rekonstrukci, která trvala jen 42 dní a přišla na 700 milionů korun. Skončila minulý týden zafoukáním pece, která byla odstavena po dvaceti letech nepřetržitého provozu.

“Byla to oprava se vším všudy. Museli jsme nejprve odstranit třeba zbytky železa, které mělo tloušťku přes metr a půl. Když jsme ji zafoukali a viděli první odpich, byla to obrovská úleva,“ popsal průběh opravy generální ředitel Roman Heide.

Pokud všechno půjde podle současných plánů, jednalo se pravděpodobně o poslední velkou opravu. „Po roce 2032 už nebude možné prvovýrobu oceli tímto způsobem ekonomicky provozovat,“ konstatoval Heide.

Rekonstrukce a oprava vysoké pece číslo 4 v Třineckých železárnách se konala kvůli prodloužení její životnosti. Nyní by měla spolehlivě a bezpečně fungovat až do roku 2032. (6. října 2025)
Rekonstrukce a oprava vysoké pece číslo 4 v Třineckých železárnách se konala kvůli prodloužení její životnosti. Nyní by měla spolehlivě a bezpečně fungovat až do roku 2032. (6. října 2025)
Rekonstrukce a oprava vysoké pece číslo 4 v Třineckých železárnách se konala kvůli prodloužení její životnosti. Nyní by měla spolehlivě a bezpečně fungovat až do roku 2032. (6. října 2025)
Rekonstrukce a oprava vysoké pece číslo 4 v Třineckých železárnách se konala kvůli prodloužení její životnosti. Nyní by měla spolehlivě a bezpečně fungovat až do roku 2032. (6. října 2025)
24 fotografií

Nahradit by ji měla elektrická oblouková pec. Zda a kdy se tak stane ovšem zatím není jasné. Původní plány na její stavbu do roku 2030 třinečtí odložili. “Řekněme, že je ten projekt nyní na slepé koleji,“ konstatoval generální ředitel.

Důvodem je nedostatečná výše dotací, které na stavbu třinečtí dostali. “Dotace, kterou jsme měli k dispozici, nebyla ekonomicky přijatelná. V Německu dostávají naši konkurenti o polovinu vyšší podporu. Čekáme, až nová vláda otevře prostor pro dialog o transformaci,“ řekl.

Upřesnil, že zatímco oni od české vlády dostali nabídku na dotaci ve výši 51 procent, němečtí konkurenti dostávají podporu ve výši i přes 70 procent potřebných nákladů.

Miliarda eur

Bez toho není pro oceláře stavba obloukové pece, vynucená ekonomickými požadavky Evropské unie i státu, ekonomicky proveditelná.

“Ekonomicky únosné by bylo, kdyby podpora dosahovala zhruba 74 procent investice. Přechod na elektrickou výrobu oceli si vyžádá zhruba miliardu eur. A každý rok prodlení znamená vyšší náklady. Čím dřív se rozhodne, tím lépe,“ dodal Heide.

Současné úpravy evropské klimatické politiky, která je k ocelářskému průmyslu poněkud vstřícnější, proto vítá.

Omezme vývoz šrotu, jinak bude k výrobě v Evropě chybět, varují oceláři

“Je to krok správným směrem. Dochází k revizím Green Dealu i k procitnutí v rámci bezpečnosti a suverenity Evropy. Bez oceli nemůžeme být soběstační,“ uzavřel generální ředitel. Třinecké železárny nyní vyrábějí ocel ve dvou vysokých pecích, jediných, které v České republice ještě fungují.

Provoz zajišťuje přibližně 120 pracovníků a další desítky lidí ze strojírenské a elektroúdržby. Letos podnik plánuje výrobu přibližně 2,4 milionu tun oceli, obdobně jako v předchozích letech.

Denně až 500 lidí

Samotná rekonstrukce se uskutečnila v rekordním čase, o třetinu kratším než je běžné. Na místě pracovalo na třicet dodavatelských firem, v některých dnech se vystřídalo i pět set lidí.

“Chlapi pracovali ve výškách od minus osmi do čtyřiaosmdesáti metrů. Práce se musely velmi detailně naplánovat i s ohledem na stísněné prostory,“ uvedl výrobní ředitel Třineckých železáren Tomáš Gajdzica.

Zásadní částí rekonstrukce byla výměna žárovzdorných vyzdívek ve spodní části pece.

„Hybridní renovace nístěje se v Třinci uskutečnila poprvé. Kombinuje původní a nové uhlíkové bloky s dorovnáním vnitřního průměru litým žárobetonem,“ doplnil investiční ředitel Daniel Heczko.

Bez oceli se neubráníte, musí si uvědomit naši politici, říká manažer Moravia Steel

Součástí modernizace byla i výměna centrálního předehřevu vzduchu a plynu, potrubí plynovodu, chlazení, vodního hospodářství, rozvodů, zavážecích zařízení a řídicích systémů. Celkem se natáhlo přes padesát kilometrů nové kabeláže.

Vysoká pec číslo čtyři, která byla do provozu uvedena už v roce 1923, má objem 1 373 kubických metrů a denní produkci kolem 3 200 tun surového železa. Za více než stoletou historii vydala přes 55 milionů tun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Obviněný šéf silničářů ujišťoval, že nic neprovedl. Přesto bude odvolán

Ředitel organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák brzy skončí ve funkci. Na čtvrtečním jednání krajské rady navrhne jeho odvolání hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) společně s...

6. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Pojišťovna odmítla pojistit muže s Downovým syndromem, zastal se ho ombudsman

Pojišťovna odmítla pojistit muže s Downovým syndromem, podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka šlo o diskriminaci. Pojišťovnu vyzval, aby muže...

6. října 2025  15:09,  aktualizováno  15:09

Lékař po ruce v noci i z ciziny. Online pohotovost odlehčí přeplněným čekárnám

Zdlouhavému čekání na pohotovosti, mnohdy kvůli banálním problémům, se nově vyhne zhruba 95 tisíc lidí na Znojemsku. Od úterý totiž mohou využít aplikaci online pohotovost, díky které mají možnost se...

6. října 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Manželé přes Česko vezli ukradená kola i odcizený přívěs s bagrem

Úspěšnou pátrací akci a poděkování od rakouských kolegů si připsali na konto policisté z Olomouckého kraje, především hlídka z dálničního oddělení Kocourovec. Ta totiž vypátrala manželskou dvojici,...

6. října 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Silnici na Chrudimsku uzavřel střet náklaďáku s osobákem, jeho řidič nepřežil

Na silnici mezi Luží a Štěpánovem na Chrudimsku se v pondělí ráno stala vážná dopravní nehoda osobního a nákladního vozu. Při čelním střetu zemřel řidič osobního automobilu. Úsek byl po dobu šetření...

6. října 2025  10:52,  aktualizováno  16:08

Potíže kvůli nehotové dálnici D49 trvají. Starostové se chtějí zbavit kamionů

Nespokojení starostové z okolí dosud nehotové části dálnice D49 do Fryštáku se snaží vyřešit špatnou dopravní situaci, která u nich panuje. Nejraději by byli, kdyby přes jejich obce nejezdila...

6. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Včera kolem 17. hodiny! Pohled od Čechova mostu! Nádhera!

vydáno 6. října 2025  15:59

Včera kolem 17. hodiny! Pohled od Čechova mostu! Nádhera!

vydáno 6. října 2025  15:58

Jablkobraní i tanec v Josefově Dole

Jablečná soutěž s taneční zábavou se koná v pátek v kulturním sále Muzea místní historie v Josefově Dole.

6. října 2025  15:47

Historická radnice v Mohelnici se dočkala rekonstrukce, úředníci se vrátí zpět

V Mohelnici na Šumpersku se blíží ke konci rozsáhlá rekonstrukce budovy staré radnice z roku 1564. Součástí oprav, které zohledňovaly původní architekturu...

6. října 2025  14:11,  aktualizováno  14:11

Lidé dali v referendu stopku spalovně, Písek to bude stát stovky milionů korun

Opuštění projektu na výstavbu zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) bude stát Písek stovky milionů korun. Město musí především řešit, jak bude nakládat s odpady a čím bude vytápět byty a...

6. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Rušná neděle na D1. Jeden řidič letěl přes 200, druhý ještě k tomu nadýchal

Více než dvoustovkou se po dálnici D1 v neděli řítil řidič z Polska. Přílišný spěch se mu nevyplatil. Na místě přišel o řidičský průkaz a musel zaplatit kauci. Nebyl to ten den jediný rychlý řidič na...

6. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.