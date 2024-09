Vysokorychlostní tratě mohou pomoci i firmám, koleje z Třince už znají ve světě

„Český průmysl spolupracuje s nejvýznamnějšími výrobci rychlovlaků, dodává na nejnáročnější trhy,“ prozradila méně známý fakt Marie Vopálenská, generální ředitelka Asociace podniků železničního průmyslu ČR ACRI. „Své kapacity a mnohaleté know-how jsme připraveni využít také při plánovaném rozvoji vysokorychlostních tratí v České republice.“

Už do samotné stavby vysokorychlostní železnice se mohou zapojit například Třinecké železárny. Ty totiž patří k největším výrobcům kolejí v Evropě.

„V souladu s požadavky evropských, amerických a dalších světových norem dodáváme zákazníkům více než třicet kolejnicových profilů, podkladnic, spojek a svěrek, tedy kompletní železniční příslušenství,“ vysvětlila Petra Macková Jurásková, mluvčí Třineckých železáren.

„Aktuálně vyráběné a dodávané profily a jakosti kolejnic již splňují požadavky vysokorychlostních tratí dle evropské legislativy,“ doplnila mluvčí.

A vlaky evropských vysokorychlostních tratí už po třineckých kolejnicích jezdí.„V zahraničí se už přes deset let na třineckých kolejnicích jezdí běžně rychlostí přesahující 200 kilometrů v hodině. Německo má již vystavěno více než 1 500 kilometrů vysokorychlostních železnic, jejichž část tvoří také třinecké kolejnice,“ přiblížila mluvčí železáren.

Přímo do výroby samotných vlaků, samozřejmě jen pokud by firma uspěla ve výběrovém řízení, by mohla zasáhnout i ostravská Vagonka společnosti Škoda.

„Škoda Group sama vysokorychlostní vlaky nevyrábí, ale v našem ostravském závodě vyrábíme ve spolupráci se Siemens Mobility vagony pro soupravy ComfortJet, které zvládnou jet rychlostí až 230 kilometrů v hodině,“ přiblížil připravenost na možné zakázky Jan Švehla, mluvčí společnosti Škoda Group. „Máme také praxi s vlaky jiných výrobců překračujícími rychlost 250 kilometrů v hodině, pro které dodáváme kompletní trakční výzbroje.“

Síť vysokorychlostní železnice v Česku

Firmy z kraje se ale dokážou podílet i na výbavě vlaků. Podle Marie Vopálenské s tím mají bohaté zkušenosti. „Například společnost Borcad dodává kompletní sedačky pro první třídu rychlovlaků pro provoz v Saúdské Arábii, bohumínský Bonatrans, který je dodavatelem dvojkolí pro takřka polovinu vlakových souprav v Evropě, vyrábí vysokorychlostní dvojkolí, a to například pro soupravy ICE, TGV a další,“ vypočítala ředitelka dovednosti členů asociace z kraje.

To potvrzuje také Marcel Ujfaluši, mluvčí společnosti Bonatrans Group. „Oblasti vysokých rychlostí se v Bonatransu věnujeme už od poloviny 70. let. Náš dlouhodobý tržní podíl v Evropě v dodávkách dvojkolí pro osobní kolejová vozidla dosahuje 50 procent, tato úroveň platí i pro sub-segment vysokých rychlostí,“ vysvětlil Ujfaluši s tím, že firma dodává gigantům, jako je Siemens, Alstom, Hyundai Rotem nebo Talgo.

Na případný přínos z dodávek pro stavbu nebo provoz vysokorychlostních tratí si ale firmy v kraji budou muset ještě počkat, přípravy stavby jsou stále v počátečním stadiu, v červnu teprve proběhlo veřejné projednání studií.