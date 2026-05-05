Výstava Půda a přátelé zabírá všechny sály galerie Plato v zrekonstruované budově bývalých jatek. „Půda je pro nás středobodem – místem, kde se setkává kultura a příroda, minulost a budoucnost,“ říkají kurátorky Edith Jeřábková a Marianna Dobkowska.
Výstavou chtějí půdu rehabilitovat a pozvednout. „Dlouho jsme ji vnímali jako služku, zdroj nebo majetek. My chceme půdu představit jako partnerku,“ vysvětluje Jeřábková.
Jakoby průvodcem výstavou je australský půdní mikrobiolog a propagátor regenerativního zemědělství Walter Jehne. Umělkyně Denisa Langerová s ním vede prostřednictvím videodokumentární koláže fiktivní, čtyřdílný rozhovor. Jeho zásadním tématem je, jak zastavit oteplování Země skrze půdu.
Negativy z prastarého rašeliniště
Mezi vystavujícími je například Slovák Dávid Koronczi, jenž se představuje jako kompostér a alchymista. Svůj objekt ve tvaru obřího prstenu vytvořil z hmoty namíchané z levicových tiskovin, dopisů, bankovních výpisů, pilin či kuchyňského odpadu. Přidal i mrtvou kočku.
Ukrajinská fotografka Yana Kononova vystavuje černobílé tisky z naskenovaných negativů pořízených v prastarém rašeliništi ve střední Ukrajině. V jiném sále visí její temná série Radiace války. „Válka nekončí, když utichne hluk výbuchů. Přetrvává, nasycuje zemi a vtiskuje se do ticha zdevastované krajiny,“ vypráví autorka.
Kryštof Zvolánek přispěl k tématu svým pohledem na ostravskou současnost, a to videoesejí nazvanou Strategická rezerva Bedřiška. V časosběrném materiálu zachycuje atmosféru osady spjaté s hornictvím, která bojuje o přežití.
„Stále tam straší minulost. Vytěžování půdy pokračuje v jiném převleku,“ uvádí Zvolánek. Dále například Julia Ciunowicz vytvořila pro výstavu, která potrvá až do září, objekt Památník kopřivy.