Výstava Genius Loci připomene v Karviné hornickou tradici a proměny města

Galerie města Karviné představí od 15. září výstavu stonavské výtvarnice Ewy Ćmok Matykiewicz nazvanou Genius Loci. Autorka se v kresbách a malbách věnuje paměti Karviné, proměnám města a hornické tradici regionu. Výstava potrvá do 13. listopadu. Za galerii to ČTK řekla Zuzana Balická.
Název výstavy Genius Loci, tedy duch místa, odkazuje ke Karviné jako prostoru, v němž se setkává minulost se současností. Ćmok Matykiewicz se vrací k podobě staré Karviné a místům, která v souvislosti s důlní činností zanikla nebo se výrazně proměnila. "Její práce nejsou historickou dokumentací, ale osobní interpretací paměti místa," uvedla.
Významnou část expozice tvoří cyklus Zdař Bůh, který je věnován horníkům. Portréty vytvořené přírodním uhlem na plátně zachycují jednotlivé horníky jako konkrétní osobnosti, jejichž životy byly po generace spojené s prací pod zemí. Černobílá technika zároveň připomíná charakter hornického prostředí. "Každý tah uhlem je pro mě způsobem, jak vyjádřit úctu k jejich neúnavné práci a přinést jejich příběhy do širšího povědomí," uvedla Ćmok Matykiewicz.
Součástí výstavy je také rozměrná kresba na pěti panelech zachycující karvinské náměstí v 70. a 80. letech minulého století. I v tomto díle autorka pracuje s motivem času a proměny městského prostoru.
Základním výtvarným prostředkem Ćmok Matykiewicz je kresba. Používá tužku a uhel, vedle nich také olej, akryl a akvarel. Akvarelové práce do výstavy přinášejí více světla a barevnosti a kontrastují s díly věnovanými hornické minulosti.