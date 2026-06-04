Výstava Jindra ze Sovince připomene životní jubileum fotografa Jindřicha Štreita

Výstava Jindra ze Sovince připomene od 6. června na hradě Sovinec na Bruntálsku životní jubileum fotografa Jindřicha Štreita. Letos oslaví 80. narozeniny. ČTK to dnes řekla Pavlína Konečná, mluvčí Muzea v Bruntále, které výstavu pořádá.
"Jindřich Štreit patří mezi nejvýznamnější osobnosti české dokumentární fotografie. Výstava s názvem Jindra ze Sovince bude slavnostně zahájena na hradě Sovinci dne 6. června a potrvá až do 30. září," řekla.
Ředitelka muzea Ema Havelková dodala, že výstava představí výběr fotografií mapujících celoživotní tvorbu fotografa. "Autora, jehož snímky autenticky zachycují život na venkově, mezilidské vztahy, každodennost i proměny společnosti. Charakteristická empatie, humor a hluboký humanismus činí z jeho fotografií nadčasové svědectví o životě člověka," uvedla Havelková.
Návštěvníci se mohou těšit na kolekci nejen černobílých fotografií, které vznikaly během několika desetiletí a patří k nejznámějším dílům české dokumentární fotografie. Výstava zároveň symbolicky propojuje tvorbu autora s prostředím hradu Sovinec a regionem, s nímž je dlouhodobě spjat. Štreit žije právě v Sovinci.
Jindřich Štreit je světoznámý fotograf, který je úzce osobnostně i svou tvorbou spjat s Moravskoslezským krajem. Vystavuje po celé České republice, v Evropě i jinde ve světě. Jeho fotografie jsou ve sbírkách světových galerií, například i ve Washingtonu, New Yorku nebo Tokiu. Je držitelem řady ocenění. V roce 2019 získal jako první umělec za celoživotní přínos moravskoslezskou Cenu Jantar. Hvězda s jeho jménem je také součástí Jantarového schodiště slávy v Dolních Vítkovicích.