Výstava Na zlomu milénií připomene v ostravské galerii české umění po roce 1989

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) představí výstavou Na zlomu milénií české umění od 90. let 20. století do současnosti. Proměny české umělecké scény po roce 1989 zachytí prostřednictvím malby, fotografie, objektů, instalací, digitálního obrazu, videoartu či performativní tvorby ze svých sbírek. Vernisáž se uskuteční 29. září v ostravském Domě umění a výstava potrvá do 3. ledna 2027. ČTK to dnes řekla mluvčí galerie Jana Malášek Šrubařová.
Expozice bude rozdělena do dvou hlavních sálů. První představí umění 90. let, kdy se podle kurátorů výrazně proměnilo umělecké prostředí, rozšířilo se využívání běžně dostupných materiálů a začaly se více stírat hranice mezi jednotlivými médii. K vidění budou například práce Lenky Klodové, Kateřiny Vincourové nebo Veroniky Šrek Bromové.
Druhý sál se podle mluvčí zaměří na tvorbu po roce 2000. "Výraznější roli v ní hrají audiovize, společenská angažovanost, ale také osobní a intimní témata. Zastoupena budou díla autorů, jako jsou Josef Bolf či Dita Pepe, stejně jako práce reagující na politické a společenské dění, globalizaci, ideologii trhu nebo proměny obrazu v digitálním prostředí," dodala.
Výstavu připravili ostravští kurátoři Jaroslav Michna, Martin Mikolášek a Milan Weber. Zaměřili se především na generaci umělců, kterým bylo v roce 1989 nejvýše 35 let a jejichž tvorba se výrazně rozvíjela v 90. letech a po roce 2000.
Na zlomu milénií je třetí a poslední z hlavních výstav, kterými GVUO letos připomíná 100 let od otevření Domu umění v Ostravě. Předcházely jí výstavy Metelice do očí a Stopa.