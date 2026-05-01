Exponáty v první místnosti představují vývoj výpočetní techniky: od zahraničních počítačů například od společnosti IBM až po první české pokusy. Návštěvníci uvidí dobovou techniku firem Commodore, Sinclair, Nintendo, Atari a dalších včetně československých počítačů z 80. let jako IQ 151 či Didaktik.
„Třeba český školní počítač IQ 151 dokázal vyhřát celou počítačovou učebnu,“ uvedla Nina Krutílková z Muzea Novojičínska.
V dalších vitrínách lze sledovat vývoj paměťových médií od děrných štítků přes magnetické pásky až po první počítačové diskety. Vzhledem k zaměření výstavy tvoří část exponátů i různé historické herní konzole.
V druhé místnosti je celé řada herních konzolí a počítačů s emulátory, na nichž si lze dobové videohry zahrát. „Hodně sem chodí tatínci se svými syny, někdy dokonce i dědečkové, zavzpomínat na své mládí, ukázat svým potomkům, jaké byly tehdy hry a počítače,“ popsala Krutílková.
|
Oblíbená je možnost zahrát si některou z počítačových her z osmdesátých či začátku devadesátých let. „Ti mladí hledí, jak dlouho museli jejich tatínci čekat, než se jim nahraje hra z magnetofonové pásky, někdy to trvalo i patnáct minut,“ dodala Krutílková.
Možnost zkusit některou z videoher je mezi návštěvníky nejoblíbenější. „Je tu dokonce i hrací automat, které kdysi jezdily po poutích,“ podotkla.
Nasát nostalgii doby, kdy byl digitální svět teprve v plenkách, mohou lidé v Žerotínském zámku v Novém Jičíně do poloviny června. Putovní interaktivní expozice je zapůjčená z Regionálního muzea v Litomyšli.