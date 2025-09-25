Výstava scénických aktů „Loucký klášter“ nadchla návštěvníky muzea Kožane Město

Skřivánkovy fotografie v sobě nesou jak klasickou estetiku lidského těla, tak i prvky scénografie, jež každému dílu dodávají dramatický rozměr a podtrhují genius loci prostoru. Inspirací pro vznik série se stal samotný Loucký klášter – jeho atmosféra, historické události, světlo a ticho, které se v autorových obrazech přetavily do vizuálně silných a přemýšlivých kompozic.
Umělecký zážitek podtrhl i doprovodný hudební program. Na vernisáži vystoupil přední český kytarový virtuos Lukáš Sommer, který svým sólovým vystoupením dodal odpoledni neopakovatelnou atmosféru. Jeho počáteční improvizace na vystavené dílo Martina Skřivánka a poté strhující, hravá a přitom precizní interpretace skladeb podtrhly výraz a hloubku vystavených děl.
Výstava se setkala s příznivou odezvou veřejnosti a potvrdila, že i menší instituce, jako je muzeum Kožane Město, dokáží nabídnout kvalitní výstavní program. Výstavu, která potrvá do 4. ledna 2026, připravil kulturní výbor obce Metylovice.
Renata Spustová, foto Petr Žižka