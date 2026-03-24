Výstava v Dolních Vítkovicích připomíná 250 let hornictví na Ostravsku

Ostrava 24. března (ČTK) -Téměř 250 let historie hornictví na Ostravsku a Karvinsku připomene Galerie Gong v Dolních Vítkovicích. Výstava nazvaná Zdař Bůh, kamarádi! začne 25. března a potrvá do 7. června. Organizátoři uvítají, pokud návštěvníci přijdou v hornických uniformách, řekla dnes ČTK mluvčí industriálního areálu Dolních Vítkovic Eva Kijonková.
Výstava vznikla ve spolupráci společností OKD a Vítkovice na popud Dolních Vítkovic, které spravují Hornické muzeum v Landek Parku. "Přináší zpověď staletí. Příběh hornictví v obrazech, artefaktech i vzpomínkách hornických rodin. Prostřednictvím autentických materiálů představuje činnost, která po generace formovala životy lidí i podobu regionu," řekla.
Návštěvníci uvidí historické fotografie, kroniky, knihy, hornické uniformy i mnoho unikátních předmětů. Součástí expozice je například znovunalezená kronika Hornického muzea Landek Park, památeční prapory, hornické nářadí, lampy či odznaky. Vystavený bude také rozsáhlý soubor fotografií z budování Dolu Hlubina ve Vítkovicích.
"Výstava představí rovněž umělecká díla autorů s hornickou tematikou. Mezi nimi nechybí Vilém Wünsche, Ferdiš Duša, Vlastimil Rada, Julie Bérová, František Hřivna nebo Josef Štolovský. Významným exponátem je i velkoformátový obraz Havíři od Josefa Lieslera," uvedla Kijonková. Vystaven bude i obří portrét Salomona Mayera Rothschilda, který v roce 1843 ovládl tehdejší Rudolfovu huť, čímž položil základy moderního ocelářského a těžebního průmyslu v Ostravě a Karviné.
Zájemci si mohou prohlédnout i papírový model Dolu ČSM, který vznikal 220 hodin a zachycuje současnou podobu areálu s přibližně 200 budovami a stovkami drobných detailů. Na návštěvníky čeká i 3D exkurze podzemím a povrchovými provozy Dolu ČSM. Vystaven bude také replika posledního vozíku černého uhlí z Dolu ČSM ve Stonavě. Součástí expozice jsou také další unikátní artefakty, například ceremoniální kůže používaná při přijímání nováčků do hornického cechu nebo zuhelnatělý kus kmene stromu starý přibližně 11 milionů let.
Výstava vznikla v době, kdy po téměř 250 letech skončila těžba černého uhlí v Ostravsko-karvinském revíru i v celé České republice. "Havíři odešli s hlavou vztyčenou. Zaslouží si, abychom jim projevovali úctu a udržovali hornické tradice živé i poté, co jsme letos v lednu dopsali poslední kapitolu historie hlubinného dobývání uhlí v naší zemi. Tuto výstavu chápeme jako poctu profesi, na které po desetiletí stála prosperita naší země," uvedl generální ředitel těžební společnosti OKD Roman Sikora.