Výstava v Opavě odhalí umění socialismu a jeho vliv na veřejný prostor

Opavská kulturní organizace (OKO) připravuje výstavu Střelci na královnu, která připomene umění formující veřejný prostor v době socialismu. Vernisáž bude ve čtvrtek 21. května, výstava potrvá do 13. září. ČTK to řekla ředitelka OKO Eva Týlová.
Výstava v Domě umění představí výběr děl z veřejného prostoru z let 1948 až 1989 na území dnešního Moravskoslezského kraje. "Ukáže, jak vypadalo umění, které nás obklopovalo každý den na sídlištích, ve školách i před továrnami," uvedla Týlová. Návštěvníci uvidí díla z různorodých materiálů, ale také návrhy, studie a modely, které odhalují proces jejich vzniku.
Po roce 1948 se veřejný prostor proměnil v nástroj státní ideologie i každodenní vizuální komunikace. "Monumentální sochy, památníky a nástěnné malby měly vyjadřovat hodnoty socialistického státu, oslavovat dělnickou třídu a připomínat klíčové historické události," řekl kurátor výstavy Martin Pavlíček.
Vedle typických ukázek socialistického realismu nabídne výstava i pohled na uvolněnější tvorbu 60. let minulého století. Právě tehdy začaly do veřejného prostoru pronikat abstrakce nebo nová figurace. Umění se stalo přirozenou součástí architektury. Vznikaly plastiky, mozaiky i malby určené pro sídliště, školy, administrativní budovy či průmyslové areály.
Významnou roli hrály také veřejné soutěže, které otevřely prostor širšímu spektru uměleckých přístupů. "Samostatnou kapitolu tvoří období normalizace. Přestože mnozí progresivní umělci čelili omezením, vznikala i tehdy kvalitní a překvapivě svobodná díla. Ale přesto, že byli omezováni především ti nejlepší a nejprogresivnější umělci, objevila se v 70. a 80. letech řada kvalitních realizací, často i díky tomu, že dekorativně abstraktní formy byly vnímány jako politicky neutrální, a tedy přijatelné," doplnil kurátor.