Výstava v ostravském Gongu porovnává tvorbu Milana Dobeše se současným uměním

Tvorbu loni zesnulého slovenského výtvarníka Milana Dobeše a práce deseti současných umělců zaměřené na světlo, optiku, pohyb a prostor představuje dnes zahájená výstava v ostravské Galerii Gong. Expozice s názvem Světlo - Pocta Milanu Dobešovi spojuje dvě umělecké generace a ukazuje různé způsoby práce s lidským vnímáním. ČTK to řekla mluvčí Dolních Vítkovic Eva Kijonková. Výstava potrvá do 6. prosince.
První část výstavy se věnuje Dobešovi, který patřil k výrazným představitelům evropského konstruktivismu, op-artu a kinetického umění. "Od konce 50. let vytvářel díla založená na geometrických strukturách, světle, pohybu a prostoru. Jeho tvorba podle kurátorů pracuje s obrazem jako proměnlivým objektem, který vstupuje do vztahu s prostorem a divákem," uvedla.
Kurátory Dobešovy části jsou Jan Světlík a Zdeněk Sklenář. Výstava poprvé představuje celý soubor Centrální přitažlivost, který tvoří osm grafik. Série pracuje s jednoduchými geometrickými prvky, jejich řazením a variacemi.
Současnou část výstavy připravila kurátorka Lenka Lindaurová. Vybrala díla Michaela Delii, Daniela Hanzlíka, Václava Krůčka, Jana Nálevky, Míly Preslové, Jaroslava Prokeše, Martina Prokopoviče, Terezy Severové a Jána Vasilka. Jejich práce využívají světlo jako výtvarný prostředek prostřednictvím odrazů a stínů nebo jako součást optických iluzí.
Některá díla vznikla přímo pro ostravskou výstavu. Prokeš vytvořil instalaci Horizont události, v níž světlo proměňuje prázdný prostor galerie. Severová představuje nový fotografický cyklus inspirovaný Dobešovým dílem Pohyb světla v prostoru. Pracuje v něm se zrcadly, krajinou a lidským tělem.
Výstava představuje také práce, v nichž světlo souvisí s existenciálními nebo společenskými tématy. Delia, Nálevka a Preslová se věnují otázkám existence, ohrožení a budoucnosti civilizace. "Daniel Hanzlík pracuje s černobílým obrazem a propojuje náhodu s manipulací a pohyb se zastavením. Ján Vasilko vystavuje obraz Bouřka z nové série, která zachycuje svět pod vlivem tornáda," řekla Kijonková.
Milan Dobeš byl československý umělec, autor manifestu dynamického konstruktivismu. Rodák z Přerova odešel studovat výtvarné umění na Slovensko, kde po absolvování Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě dlouhá léta působil. V ostravském Gongu vzniklo v roce 2017 jeho muzeum.