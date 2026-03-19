Výtvarník Filip Pošivač vystaví v Třinci ilustrace Andersenových pohádek

Výtvarník a režisér animovaných filmů Filip Pošivač vystaví v Třinci na Frýdecko-Místecku své ilustrace Andersenových pohádek. K vidění budou v Malé galerii Knihovny Třinec od 24. března do 5. června. ČTK to za pořadatele řekla kurátorka výstavy Veronika Chmelařová.
Výstava dostala název Bylo nebylo. "Prostřednictvím unikátních ilustrací oživuje tři vybrané pohádky Hanse Christiana Andersena - Sněhovou královnu, Ledovou pannu a Krále močálů," řekla Chmelařová.
Na výstavě bude několik desítek ilustrací. Vzniknou i interaktivní zóny, kde si návštěvníci mohou vytvořit vlastní pohádkové světy, luštit rébusy a objevovat, co všechno může ilustrace vyprávět. "Zjistí, jak se měnila podoba pohádek a proč nás stále fascinují. Výstava je určena všem, kdo věří, že pohádky nejsou jen pro děti," doplnila.
Pošivač je mimo jiné autorem celovečerního animovaného filmu Tonda, Slávka a kouzelné světlo, oceněného na festivalu v Annecy a je také držitelem Ceny české filmové kritiky a Českého lva. Ve svých ilustracích propojuje fantazijní svět s hlubokou emocí a vyprávěním. "Jeho obrazy nejsou pouhým doplňkem textu. Každý detail vypráví vlastní příběh a přibližuje divákovi vnitřní svět postav a univerzální témata, jako je boj dobra se zlem, síla lásky či odvaha," dodala.