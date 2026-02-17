Začalo vyvlastňování pozemků pro přehradu Nové Heřminovy

Autor: ČTK, iDNES.cz
  14:02aktualizováno  14:07
V souvislosti s dlouho odkládanou stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku zahájil městský úřad v Bruntále tři vyvlastňovací řízení. Odbor výstavby a územního plánování tak učinil na podnět státního podniku Povodí Odry, informovala v úterý jeho mluvčí Šárka Vlčková. O vyvlastnění pozemků by mohlo být rozhodnuto nejpozději v lednu příštího roku. Zahájení stavby je naplánované na podzim roku 2027.
Vizualizace přehrady Nové Heřminovy

Vizualizace přehrady Nové Heřminovy | foto: Povodí Odry

Vizualizace přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku
Vizualizace přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku
Vizualizace přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku
Vizualizace přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku
8 fotografií

Městský úřad v Bruntálu zahájil rozhodující fázi vyvlastňovacích řízení u posledních pozemků potřebných pro výstavbu přehrady v Nových Heřminovech po lednovém potvrzení územního rozhodnutí a uplynutí lhůt pro dobrovolný prodej zbývajících parcel. Státní podnik Povodí Odry se k vyvlastnění rozhodl u necelých dvou procent ploch potřebných pro stavbu přehrady.

„V rámci majetkoprávního vypořádání probíhá aktivně jedno vyvlastňovací řízení. Další dvě vyvlastňovací řízení jsou sice zahájena, ale probíhá u nich souběžně alternativní řešení, pokud se podaří s vlastníky dohodnout, majetkoprávní vypořádání proběhne jinou cestou než vyvlastněním, což preferujeme,“ uvedla mluvčí. Dodala, že podrobnosti k řízením nemůže poskytnout.

Kvůli přehradě Nové Heřminovy začneme vyvlastňovat, oznámil ministr Výborný

Vyvlastnění by mělo podle odhadů úřadů skončit do roka, aby nebyl ohrožen plánovaný start stavby v říjnu 2027. Pro dotčené vlastníky to znamená definitivní stanovení výše finančních náhrad, o kterých ve správním řízení rozhodne nezávislý úřad.

O stavbě stát rozhodl už v roce 2008

Podle Vlčkové ještě nejsou vypořádány pozemky obce Nové Heřminovy. Povodí s ní stále jedná o nejvhodnějším řešení trvalých záborů pozemků potřebných pro stavbu. „Se státními organizacemi máme trvalé zábory vyřešené. Pozemky jsou už převedené nebo máme uzavřeny budoucí smlouvy, případně aktuálně převod probíhá,“ uvedla.

Vizualizace přehrady Nové Heřminovy
Vizualizace přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku
Vizualizace přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku
Vizualizace přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku
8 fotografií

Náklady na stavbu přehrady se pohybují okolo čtyř miliard korun. Dalších sedm miliard budou stát související projekty jako přeložka silnice či protipovodňová opatření na řece Opavě až ke Krnovu. Vše by mělo být dokončeno v roce 2033 společně s hlavní přehradou.

Přehrada na řece Opavě má ochránit před povodněmi například Zátor, Opavu či Krnov. První projekt na přehradu vznikl v roce 1923. Intenzivně se o ní hovoří od ničivých povodní v roce 1997.

O stavbě stát rozhodl v roce 2008, dosud ale nezačala. Bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) už dřív odklady označil za chybu státu. Úřady podle něj mohly rozhodovat rychleji. Stát podle něj selhal i v tom, že vytvořil prostředí, ve kterém se aktivisté a případně i předchozí představitelé obce Nové Heřminovy mohli odvolávat a stavbu oddalovat. Uvedl také, že podle analýzy předloňských povodní by přehrada výrazně zmírnila následky. V Krnově by v době kulminace hladiny byl průtok okolo 60 procent nižší, v Opavě okolo 30 procent.

3. října 2024

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Curling na ZOH 2026: Mužský tým slaví první výhru, ještě ho čekají dva zápasy

Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del...

Curling na ZOH 2026 v Miláně a Cortině nabízí i českou stopu. Muži se kvalifikovali přímo díky bodům ze světových šampionátů. Na olympiádě se jim ale zatím vůbec nedaří. V mixu se představila dvojici...

17. února 2026  15:14

Olympijská štafeta biatlonistů: České kvarteto jede v TOP 10

Tomáš Mikyska na trati stíhacího závodu v Anterselvě. (15. února 2026)

Čeští biatlonisté rozjeli mužské štafety pro olympijský závod v Anterselvě. Po druhém úseku je mužské kvarteto v TOP 10. Cílem je útok na elitní šestku.

17. února 2026  15:13

Olympiáda 2026 očima manželek: Velká hrdost, nervy na tribuně a kempování v karavanech

Tátovi Martinovi Juríkovi fandí i dvouletá dcera.

Během zimních olympijských her se většina pozornosti točí kolem sportovců. Jak tuto pro mnohé životní událost prožívají jejich rodiny? Pro deník Metro jsme vyzpovídali manželky curlerů z mužského...

17. února 2026

Pražské teplo proti ruskému mrazu. Praha 6 posílá ukrajinskému městu 4 elektrocentrály

„Budeme pomáhat tak dlouho, jak bude třeba,“ říká k aktuální pomoci obyvatelům...

Praha 6, respektive její vedení, patří mezi nejhlasitější kritiky ruské agrese ze všech částí české metropole. Ukrajinské město Chmelnyckyj, jež je partnerským městem šestky, teď od ní dostane čtyři...

17. února 2026  14:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Festival architektury a urbanismu Open House Brno letos zavítá i do Boskovic

ilustrační snímek

Devátý ročník festivalu architektury a urbanismu Open House Brno letos zavítá i do Boskovic na Blanensku. Architektonické zajímavosti se tam lidem představí...

17. února 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Vstup na led na vodních plochách v Brně je stále rizikový, varují strážníci

ilustrační snímek

Ani přes ochlazení v posledních dnech není vstup na led na přírodních vodních nádržích v Brně bezpečný, klamat navíc může sníh na něm. Strážníci vstup na led...

17. února 2026  13:01,  aktualizováno  13:01

Co přinese vylepšená Lítačka? Modernější aplikace slibuje nové funkce i jednodušší parkování

Od příštího ledna by měla fungovat vylepšená aplikace PID Lítačka 2.0. Nabídne...

Praha chystá novou generaci aplikace PID Lítačka, která má z pouhého prodeje jízdenek vyrůst v chytrého průvodce městem. Nabídne modernější prostředí, lepší práci se zpožděními i správu více jízdenek...

16. února 2026  10:58,  aktualizováno  17. 2. 14:45

Pelhřimov projedná přínosy i rizika větrných elektráren. Už o nich přitom rozhodl

Větrná elektrárna Grafenschlag II v dolnorakouském okresu Zwettl využívá lesní...

Možnosti využití větrného potenciálu města a jeho okolí prodiskutují ve středu v Pelhřimově. Na besedu radnice zve odborníky, zástupce okolních obcí i veřejnost. Paradoxně dvouhodinovou debatu město...

17. února 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Prezident v debatě se školáky nastínil, zda bude znovu kandidovat. Má podmínku

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou během své návštěvy Prahy...

Petr Pavel při diskuzi se žáky základní školy v Letňanech připustil, že se o úřad prezidenta může ucházet znovu, a zmínil, v jaké případě tak učiní. V rámci prvního dne své oficiální návštěvy Prahy...

17. února 2026  7:02,  aktualizováno  14:37

Unikátní chata továrníka Strosse jde k zemi, její osud zpečetil loňský požár

V Liberci demolují Strossovu chatu. (17. února 2026)

Sloužila jako víkendové sídlo významného libereckého továrníka a obchodníka s textilem Franze Strosse. Chatu nad přehradou ale loni v prosinci zachvátil požár a majitel následně přistoupil k bourání....

17. února 2026  13:42,  aktualizováno  14:33

Nemocné štěně prodali, pak už je nešlo kontaktovat. Po gangu chtějí podvedení statisíce

Skupina lidí se před plzeňským soudem zodpovídá z týrání zvířat, podvodů,...

Do vězení chce žalobce poslat členy devítičlenné party, vesměs příbuzných žijících v Plzni, kteří před třemi roky nabízeli v inzerátech čistokrevná a už samostatná štěňátka. Jenže podle kriminalistů...

17. února 2026  14:32

Obyvatelé ústeckého Střekova se po letech zřejmě dočkají nového obchodu

ilustrační snímek

Obyvatelé pravobřežní části Ústí nad Labem se po letech zřejmě dočkají supermarketu. Investor, jenž vlastní pozemky nedaleko soudů na Střekově, chce brzy začít...

17. února 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.