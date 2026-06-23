Výzkum v Opavě odhalil sklepy, jímku i pozůstatky starší zástavby

Archeologové při záchranném výzkumu v prostoru bývalého obchodního centra Slezanka v centru Opavy odkryli historické sklepy, pozůstatky jímky ze 17. století i stopy starší zástavby pod budovou někdejšího Divadelního klubu. Výzkum, který od začátku května provádí Národní památkový ústav (NPÚ), má zdokumentovat stavební vývoj lokality. ČTK to dnes řekl Martin Kůs z tiskového odboru magistrátu.
Odborníci zkoumají prostor zadních traktů bývalých domů číslo osm a devět, kde odhalili z velké části dochované sklepy. Podle archeologů mohou jejich počátky sahat do 16. nebo 17. století. Cílem výzkumu je mimo jiné sledovat jejich stavební vývoj až do období druhé světové války.
"Zajímavým nálezem je sklep domu číslo devět. Na začátku 20. století zde fungoval hostinec U Německého rytíře, v jehož sklepních prostorách zvaných Volkskeller se konala hudební produkce. Archeologové zde objevili dochovanou výzdobu na omítce, která by mohla s těmito aktivitami souviset," uvedla vedoucí opavského výzkumu Barbara Marethová.
Práce komplikují novodobé zásahy do podzemí, například vedení elektrické energie, nezakreslené kolektory pravděpodobně určené pro kanalizaci a další dosud neznámé stavební prvky.
K dalším významným nálezům patří pozůstatek jímky ze 17. století. Spodní část její dřevěné konstrukce byla zhruba tři metry pod dnešním povrchem. Ve vlhkém prostředí se zachovalo nejen dřevěné bednění, ale také části textilií a soubor zlomků skleněných nádob. Nálezy již byly předány k odbornému průzkumu a konzervaci.
"V prostoru výzkumu se nyní nachází šest sond hlubokých dva až tři metry. Vedle největší sondy, která ukazuje polohu původní řady domů, vzniklo několik menších v okolí bývalého Divadelního klubu a v místě někdejšího průchodu od konkatedrály. Veřejnost si bude moci výzkum prohlédnout během komentovaných prohlídek v rámci projektu Archeologické léto," uvedl Kůs.