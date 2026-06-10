Wellness centrum v Bruntále bude mít i výukový bazén a saunovou zónu

Bruntálské Wellness centrum se rozšíří o výukový bazén pro děti a začínající plavce a moderní saunovou zónu. Město bude hledat firmy, které oba projekty zrealizují. Jejich cílem je zvýšit atraktivitu wellness centra pro bruntálské obyvatele i turisty. ČTK to dnes řekl mluvčí města Jiří Ondrášek. Podle něj zatím nelze odhadnout, kolik budou oba projekty městskou pokladnu stát.
"Oba záměry existují již řadu let. Kromě otázek technického charakteru bylo v případě výukového bazénu potřeba vyřešit také otázku majetkoprávní, jelikož dotčené pozemky byly předmětem restitučního vypořádání," uvedl Ondrášek.
Oba projekty město připravuje nezávisle na sobě. V případě výukového bazénu už stavební úřad vydal územní rozhodnutí. Představitelé radnice rozhodli, že vyberou firmu, která dokončí projektovou dokumentaci a pak bazén u postaví. "V letošním roce se bude pracovat na podkladech pro výběrové řízení na výběr zhotovitele. Poté, co následně vysoutěžený zhotovitel získá stavební povolení, bude moci začít stavět," uvedl mluvčí.
V poslední době pokračovala také příprava projektu saunové zóny. Na její realizaci již je vydáno stavební povolení a město připravuje podklady pro výběr zhotovitele stavby. "Bezplavková zóna bude zahrnovat finské sauny, bylinnou saunu, Kneippův chodník, zchlazovací bazén, sprchy, venkovní ochlazovací prostor, odpočinkovou zónu či místnost pro masáže," uvedl.
Teprve další kroky podle Ondráška umožní získat konkrétní odpovědi na otázky týkající se nákladů, způsobu financování a harmonogramu realizace obou projektů. "Přístavbou saunové zóny a výukového bazénu se podstatně rozšíří nabídka služeb ve městě. Také bude možné opět obnovit plaveckou výuku. Tentokrát však v moderním a komfortním prostředí," dodal mluvčí města.