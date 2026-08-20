Z Japonska dorazí poslední kontejnery s Lesem civilizací

Do Ostravy se dnes vrátí Les civilizací, který tvoří 133 monumentálních kmenů subfosilních dubů starých přibližně 6500 let. Lodní kontejnery dorazily z Japonska, kde byly kmeny součástí světové výstavy Expo 2025. Projekt vytvořila a financovala společnost Subfossil Oak.
Les civilizací vznikl pro výstavu v Ósace jako mezinárodní projekt. Během 184 dnů výstavy se stal místem setkávání návštěvníků, státních delegací a významných osobností z celého světa. Expozice se nacházela přibližně 200 metrů od českého národního pavilonu. Náklady na její vznik se pohybovaly okolo 270 milionů korun. Společnost vše financovala ze svých zdrojů.
Do České republiky se vracejí poslední části expozice. Na letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově dorazí posledních 11 kontejnerů s exponáty z Japonska. Vykládka začne ráno a potrvá celý den. Po příjezdu budou kontejnery postupně otevírány a monumentální kmeny budou opět sestaveny v České republice.
Subfosilní dubové dřevo firma objevila v roce 2016 při přípravě stavby v povodí řeky Olše. V lokalitě bylo přibližně 1000 metrů krychlových materiálu. Dřevo bylo po tisíce let uloženo v půdě a vodních sedimentech, díky čemuž získalo charakteristickou tmavou barvu a další specifické vlastnosti. Jeden metr krychlový může vážit přibližně 950 kilogramů.
Subfossil Oak část materiálu využívá také pro uměleckou tvorbu. Spolupracuje s umělci a skláři a vytváří díla kombinující tisíce let staré dřevo s českým křišťálem. Část kmenů se zároveň stala samostatnými exponáty a byla v minulosti představena mimo jiné na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji a naposledy i v Ósace.