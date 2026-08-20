Z Japonska dorazí poslední kontejnery s Lesem civilizací

Autor: ČTK
  3:01aktualizováno  3:01
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Do Ostravy se dnes vrátí Les civilizací, který tvoří 133 monumentálních kmenů subfosilních dubů starých přibližně 6500 let. Lodní kontejnery dorazily z Japonska, kde byly kmeny součástí světové výstavy Expo 2025. Projekt vytvořila a financovala společnost Subfossil Oak.

Les civilizací vznikl pro výstavu v Ósace jako mezinárodní projekt. Během 184 dnů výstavy se stal místem setkávání návštěvníků, státních delegací a významných osobností z celého světa. Expozice se nacházela přibližně 200 metrů od českého národního pavilonu. Náklady na její vznik se pohybovaly okolo 270 milionů korun. Společnost vše financovala ze svých zdrojů.

Do České republiky se vracejí poslední části expozice. Na letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově dorazí posledních 11 kontejnerů s exponáty z Japonska. Vykládka začne ráno a potrvá celý den. Po příjezdu budou kontejnery postupně otevírány a monumentální kmeny budou opět sestaveny v České republice.

Subfosilní dubové dřevo firma objevila v roce 2016 při přípravě stavby v povodí řeky Olše. V lokalitě bylo přibližně 1000 metrů krychlových materiálu. Dřevo bylo po tisíce let uloženo v půdě a vodních sedimentech, díky čemuž získalo charakteristickou tmavou barvu a další specifické vlastnosti. Jeden metr krychlový může vážit přibližně 950 kilogramů.

Subfossil Oak část materiálu využívá také pro uměleckou tvorbu. Spolupracuje s umělci a skláři a vytváří díla kombinující tisíce let staré dřevo s českým křišťálem. Část kmenů se zároveň stala samostatnými exponáty a byla v minulosti představena mimo jiné na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji a naposledy i v Ósace.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé bytové domy budou natáčet ke Slunci, aby si obyvatelé užili dostatek jeho světla a tepla. Otáčivé domy,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské metro mohlo jezdit už před 100 lety. První návrhy vás překvapí

Náměstí Míru (1939)

Pražské metro v květnu oslavilo 51 let provozu, jeho historie ale sahá mnohem dál. O podzemní dráze se v hlavním městě mluvilo už v roce 1898, kdy se po Praze ještě proháněly koňské tramvaje. První...

Z Karlína je Raccoon City. Zombie apokalypsa se odehraje přímo pod Negrelliho viaduktem

Praha? Kdepak. Raccoon City!

Praha se na několik týdnů proměnila v dějiště zombie apokalypsy. Nový film Resident Evil, který vznikl podle slavné videoherní série, se totiž ve velké míře natáčel právě v českém hlavním městě. Ve...

Legendární Junkers se vrátil na nebe. Nad Prahou jsme letěli v letadle jako z roku 1930

Junkers A50 Junior není pro slečinky

Vypadá jako letadlo z letecké přehlídky před téměř sto lety, pod vlnitým duralem ale ukrývá moderní techniku. Vyrazili jsme z Letňan v Junkersu A50 Junior a zjistili, jaké je letět nad Prahou s...

20. srpna 2026  5:26

Z Japonska dorazí poslední kontejnery s Lesem civilizací

ilustrační snímek

Do Ostravy se dnes vrátí Les civilizací, který tvoří 133 monumentálních kmenů subfosilních dubů starých přibližně 6500 let. Lodní kontejnery dorazily z...

20. srpna 2026  3:01,  aktualizováno  3:01

ÚS vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti domobrance, vyjádří se k trvání kauce

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Ivana Kratochvíla, jenž čelil obžalobě v souvislosti s činností domobranecké skupiny Českoslovenští...

20. srpna 2026,  aktualizováno 

V Brně začne festival pouličního divadla Na prknech, dlažbě i trávě

ilustrační snímek

V parku na Moravském náměstí v Brně dnes začne festival pouličního divadla a nového cirkusu Na prknech, dlažbě i trávě. Od pátku do neděle pokračuje v...

20. srpna 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Strakonicích dnes začíná 26. ročník mezinárodního dudáckého festivalu

ilustrační snímek

Ve Strakonicích dnes začíná 26. ročník mezinárodního dudáckého festivalu. Do neděle se na něm představí přes 60 souborů z Česka a dalších 18 zemí. Za doprovodu...

20. srpna 2026,  aktualizováno 

Václavské náměstí - výstup na tramvaje

vydáno 19. srpna 2026  22:05

Václavské náměstí - výstup na tramvaje

vydáno 19. srpna 2026  22:05

Václavské náměstí - výstup na tramvaje

vydáno 19. srpna 2026  22:04

Václavské náměstí - výstup na tramvaje.

vydáno 19. srpna 2026  22:04

Na Litoměřicku se převrátilo auto. Nehoda má pět zraněných, z toho dva těžce

ilustrační snímek

Při nehodě osobního auta u obce Klapý na Litoměřicku se ve středu vpodvečer zranilo pět lidí. Dva z toho těžce.

19. srpna 2026  21:52,  aktualizováno  21:52

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

V Plzeňském kraji je podle vlády šest akceleračních oblastí pro desítky větrníků

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji by mohlo podle vládou schválených akceleračních oblastí vyrůst přes 50 velkých větrných elektráren v takzvaném zrychleném řízení, kdy získají...

19. srpna 2026  18:48,  aktualizováno  18:48

BMW Z4 po skoro 20 letech: Atmosférický šestiválec a manuál mají pořád co nabídnout

Po letech se ukazuje, že Z4 E85 není staré BMW. Je to jeden z těch stále...

Zapomeňte na chvíli na elektrické ticho a přechytralé asistenty, kteří vám přesně říkají, co máte dělat. Teď tady máme zajímavou bazarovku ze staré školy.

19. srpna 2026  20:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.