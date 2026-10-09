Z Ostravy až pod Beskydy: Příběh lékařky, která přepsala dějiny moravské medicíny

Málokdo ví, že cesta paní doktorky k dětským pacientům a genetice nebyla úplně přímočará, což jí však dalo neocenitelný medicínský nadhled. Po promoci na lékařské fakultě v roce 1959 nastoupila mladá lékařka nejprve do nemocnice v Krnově, kde prošla profesně postupně všemi odděleními. Práce na interně jí poskytla hluboké znalosti o fungování lidského těla jako celku, které později zúročila při rozplétání složitých genetických syndromů.
Její srdce ji však postupně táhlo k těm nejmenším. Její další kroky proto vedly do Ostravy, kde se začala plně věnovat dětskému lékařství. Po složení atestace, tentokrát z pediatrie, nastoupila jako obvodní dětská lékařka v Ostravě-Hrabůvce.
Křest ohněm v Hrabůvce: Tři tisíce dětí v ordinaci
Živá Ostrava 60. let přinesla mladé lékařce křest ohněm. Ostrava-Hrabůvka se v té době měnila před očima a paní doktorka byla v centru tohoto dění:
„Hrabůvka se jako městský obvod tenkrát rozvíjela neuvěřitelnou rychlostí. Stavěla se Nová huť Klementa Gottwalda, rozvíjely se Vítkovické železárny a všechny tyto obří podniky nutně potřebovaly nové zaměstnance. Probíhala tu obrovská tuzemská migrace. Během krátké chvíle se sem z celé republiky přistěhovaly tisíce mladých rodin – lákala je práce, ale především vidina nového bydlení. Dnes už je to těžko představitelné, ale za jediný víkend se tehdy do nových bytů nastěhovalo třeba pět set nebo šest set rodin najednou,“ přibližuje tehdejší překotnou atmosféru paní doktorka.
Pro mladou pediatričku to znamenalo okamžitý nápor na ambulanci. „Na začátku šedesátých let jsem začínala pracovat na obvodu, kde jsem měla zpočátku v péči až tři tisíce malých pacientů! Abychom to vůbec zvládly, měla jsem k ruce hodně zdravotních sester. Jelikož šlo vesměs o mladá manželství, moji klientelu tvořily převážně úplně malé děti – kojenci a batolata. Bylo nesmírně zajímavé sledovat tu rozmanitost. Člověk mohl z chování a návyků přesně poznat, ze které oblasti republiky k nám to které dítě přišlo. Byla na nich vidět i naprosto rozdílná úroveň rodinné péče.“
Od týdenních jeslí až po roli uznávané opory pro nové kolegyně
Práce obvodního lékaře tehdy zdaleka nekončila v ordinaci. „Součástí mé denní agendy byla i péče o dvě mateřské školy, základní školu a velké jesle Vítkovických železáren. Jednalo se o tehdejší fenomén – týdenní jesle. Musím ale říct, že byly skvěle zařízené a dětem tam poskytovali opravdu výbornou péči.“
S postupující výstavbou se situace v Hrabůvce začala postupně stabilizovat. „Když do obvodu přišel další pediatr a otevřela se nová ambulance, počet mých dětí se vždycky o něco snížil, zhruba na sedmnáct set nebo patnáct set. V Hrabůvce tak postupně vzniklo asi osm nových dětských středisek. A protože jsem tam sloužila nejdéle a měla největší zkušenosti, stala jsem se takovým ‚bačou‘ pro všechny nové paní kolegyně, které k nám tehdy na obvod nastupovaly,“ dodává s úsměvem MUDr. Melanie Ševčíková.
„Ostrava tehdy zažívala obrovský rozmach a příliv nebývalého množství nových obyvatel. S tím přirozeně rostl i počet dětí, a i když statistiky tehdy ledacos zakrývaly, bylo jasné, že do Ostravy přichází určité procento dětí s vývojovými vadami. Tyto rodiny v systému v podstatě zanikaly, neexistovala pro ně žádná služba, ani sociální, ani zdravotní, která by se o ně komplexně postarala,“ vzpomíná paní doktorka na situaci, která ji nenechala chladnou.
Rozhodla se proto jednat a vydala se za tehdejším městským odborníkem, doktorem Březinou. „Řekla jsem mu, že je potřeba s tím něco udělat. Souhlasil se mnou a vyčlenil mi ordinační hodiny, abych si mohla zařídit poradnu podle svých představ. Nikdo tehdy pořádně nevěděl, jak na to, a tak u nás vznikla vůbec první poradna pro vrozené vývojové vady.“
Medicínská detektivka bez internetu a učebnic
Začátky byly provizorní a vyžadovaly obrovskou intuici. „Zpočátku jsme ani nepotřebovali žádné složité zdroje informací. Ty maminky k nám tehdy přicházely hlavně proto, aby si vůbec měly s kým popovídat, aby zjistily, kam s děťátkem jít a jak situaci řešit. Všechno jsem tehdy organizovala pomocí osobních konzultací s dalšími lékaři. Když šlo o kostní anomálie, řešila jsem to s ortopedy, u jiných vad s neurology. Navazovala jsem kontakty s odborníky v rámci celé velké Ostravy. Bylo to nesmírně náročné na čas i na samostudium, ale dělala jsem to ráda,“ usmívá se lékařka.
Zároveň začala zjišťovat, jak situace vypadá ve zbytku republiky. Ve světě – zejména v Německu a USA – už sice měli moderní přístroje a laboratoře a první genetické ambulance se začaly nesměle objevovat i při našich fakultních klinikách, ale severní Morava byla v tomto ohledu stále bílým místem na mapě.
„Vypravila jsem se proto do Prahy, do rodící se dětské nemocnice v Motole, a navázala tam kontakty přes metabolické vady. Chtěla jsem navštívit i vyhlášené brněnské pracoviště, ale tamní odborníci, kteří se problematikou genetiky zabývali, zrovna emigrovali a rozutekli se po světě. V Praze jsem si definitivně uvědomila, že genetika potřebuje úplně jiný přístup. Je to nesmírně rozsáhlý obor. Přitom na fakultě se o genetice za našich studií nikdy nemluvilo, dokonce ani v rámci biologie – tehdy to byla v podstatě zakázaná pavěda,“ popisuje tehdejší politicko-vědecké klima.
Navzdory všem překážkám se paní doktorka nevzdala. „Pro mě to bylo něco úplně nového, téměř detektivního. Bylo potřeba se na tuto problematiku podívat zblízka, zjistit, jak to zorganizovat a jak to pro ty děcka udělat. Jelikož u nás nikdo neměl žádnou představu, nezbývalo mi nic jiného než osobně objíždět ta vzácná pracoviště v republice, která o tom tehdy alespoň něco věděla,“ uzavírá své vzpomínky na zrod oboru na Ostravsku MUDr. Melanie Ševčíková.
Zrod porubského genetického pracoviště „na zelené louce“
Skloubit obrovský dětský obvod v Hrabůvce, vedení kolegyň a budování nové specializované poradny pro vrozené vady na jeden úvazek bylo dlouhodobě neudržitelné. Požadavků na paní doktorku bylo zkrátka příliš mnoho. Zvrat přišel ve chvíli, kdy Ministerstvo zdravotnictví vydalo novou vyhlášku. Ta krajským nemocnicím třetího typu přímo nařizovala vybudovat genetická pracoviště.
„Na Ostravsku se ale tehdy vrozenými vadami nikdo nezabýval. Místní zdravotnictví řešilo úplně jiné priority – těžký průmysl, horníky a nemoci z povolání. A v tom si mě zavolal ředitel vznikající krajské nemocnice,“ vzpomíná na osudové odpoledne MUDr. Melanie Ševčíková. tehdy se teprve začínala stavět Poruba a nová nemocnice vznikala doslova na zelené louce.
„Říkala jsem mu: Soudruhu řediteli, já jsem na městské nemocnici, museli by mě zbavit funkce obvodního pediatra. Navíc tam mám rozjetou tu svou poradnu. A on na to: ‚Ale nám jde právě o tu vaši poradnu!‘ Byl to velmi rušný rozhovor, u kterého jsme strávili celé odpoledne. Můj tehdejší šéf, pan primář Březina, mě v tom ale podpořil a s ředitelem se domluvil. Měla jsem tehdy pocit, že mě koupili jako fotbalového hráče,“ směje se paní doktorka. „Dostala jsem tři dny na rozmyšlenou. Nakonec jsem kývla. Byl to můj velký sen a po čtrnácti letech od promoce jsem se mohla vrátit k velké medicíně.“
Přes politické prověrky k medicíně budoucnosti
Než mohla paní doktorka oficiálně nastoupit, musela projít administrativním a také tehdejším politickým sítem. „Musela jsem absolvovat množství nejrůznějších prověrek. Dnes na to vzpomínám s úsměvem, ale tehdy jsem se strachy třásla. Seděla tam komise plná funkcionářů z kraje, lidí, které jsem ani neznala a nikdo mi je nepředstavil. Padaly tam tehdy až komické úsudky, ale všechno jsem to úspěšně absolvovala.“
K 1. únoru 1977 tak Melanie Ševčíková oficiálně přestoupila z Městské nemocnice Ostrava do Krajské nemocnice Ostrava-Poruba. Protože nové pracoviště teprve vznikalo, musela být formálně zařazena pod fungující primariát.
„Přiřadili mě pod dětské oddělení k docentu Navrátilovi. Zaplať pánbůh za tohoto člověka! Byl to muž velice otevřeného ducha a ohromně mi fandil. Věděl, že genetika je obor, který otevírá obrovské možnosti, ale přináší i obrovskou odpovědnost. Sama jsem tehdy neměla plnou představu, do čeho vlastně jdu a co to bude obnášet. Kdyby mi dnes, s těmi zkušenostmi, někdo takový úkol nabídl znovu, v životě bych do toho nešla. Bylo to nesmírně kruté a náročné, ale dokázali jsme to,“ uzavírá zakladatelka severomoravské lékařské genetiky.
Po letech neuvěřitelné dřiny, kdy paní doktorka Ševčíková musela v Ostravě zorganizovat stěhování oddělení, neustále se vzdělávat, plnit přísné normy a v roce 1978 úspěšně odatestovat z lékařské genetiky (tehdy ve velmi komorním kruhu přátel a kolegů), nastal čas na životní změnu.
V květnu roku 1991 přišla do Metylovic jako čerstvá důchodkyně. „Měla jsem v plánu konečně přečíst všechno nepřečtené a zeštudovat nezeštudované,“ usmívá se paní doktorka. Jenže osud to zařídil úplně jinak. Neuplynuly ani tři týdny a u jejích dveří se objevila prosba z věcného oddělení na tehdejším Okresním ústavu národního zdraví (OÚNZ). Zda by na pouhé tři týdny nezastoupila paní doktorku Eliášovou v Palkovicích, která musela na operaci.
„Řekla jsem si: ‚No tak na tři týdny to vezmu.‘ Zase jsem uklidila ty vytahané knížky a krabice a jela do Palkovic. Jenže paní doktorka Eliášová musela po operaci ještě do lázní a pak ji přátelé pozvali na tři měsíce do Francie. A já byla pořád v Palkovicích,“ směje se svému „třítýdennímu“ záskoku Melanie Ševčíková.
Tento neplánovaný návrat k praktické medicíně měl však hlubší následky. Paní doktorka se sžila s terénem a zjistila, že se vlastně vrátila k tomu, co kdysi před lety opustila. Práce na obvodě ji opět pohltila, ale brzy se jí začalo stýskat po jejím milovaném oboru – genetice.
Zrod genetické poradny ve Frýdku-Místku
Na jednom z lékařských seminářů se potkala s frýdeckým gynekologem doktorem Mičaníkem. Ten dobře věděl, že reprodukční medicína a genetika k sobě mají nesmírně blízko. „Řekl mi tehdy: ‚Prosím tě, udělej si tady u nás nějakou poradničku a budeš mi dělat indikace k amniocentézám (odběrům plodové vody) u těhotných žen.‘ Zašli jsme za tehdejším ředitelem frýdeckomístecké nemocnice a domluvili se. Zřídili jsme tam takovou pobočku a paralelní pracoviště Ostravy,“ vzpomíná paní doktorka.
Nikdo tehdy nečekal, jak obrovský úspěch to bude. Z malé poradny pro vrozené vývojové vady, kterou paní doktorka Ševčíková s tehdejší sestřičkou Jarkou Klímovou ve Frýdku-Místku založila, vyrostlo špičkové moderní oddělení bez laboratoří, které využívalo laboratorní zázemí ostravského pracoviště. „Vrozené vady postihují zhruba 3 až 5, někdy až 10 procent narozených dětí. Jde o velmi závažné a těžko diagnostikovatelné věci. Není možné, aby každá poradna měla drahá specializovaná vyšetření, a tak dnes využíváme komplexní laboratoře po celé republice i v zahraničí, zejména v oblasti molekulární genetiky,“ vysvětluje lékařka s tím, že doktor Mičaník si později založil soukromou praxi zaměřenou na sterilní manželství a ona v této důležité práci pokračovala s ním.
Osudové setkání v Metylovicích
Při této intenzivní práci ve Frýdku a Palkovicích přišla další nabídka, která paní doktorku definitivně ukotvila v Metylovicích. Tehdejší pan primář, MUDr. Jaromír Theimer, který zároveň působil jako ředitel metylovské dětské léčebny (sanatoria), jí nabídl, zda by nechtěla občas sloužit noční služby u nich.
„Řekla jsem, že ano. Ráda na to vzpomínám. Pan primář na mě vždycky před službou čekal, hodili jsme řeč. Byl to nesmírně inteligentní, vzdělaný a sečtělý člověk a já jsem si s ním lidsky ohromně rozuměla,“ vzpomíná paní doktorka.
Z plánovaného klidného důchodu pod Beskydami se tak stala další neuvěřitelná profesní etapa. Paní doktorka Ševčíková zvládala sloužit v metylovské léčebně, ordinovat v Palkovicích a budovat genetickou poradnu pro neplodné páry ve Frýdku-Místku. Žena, která měla původně v plánu odpočívat, tak zasvětila další desítky let pomoci dětem a rodinám přímo v našem regionu.
Žena s velkým srdcem a pevnou vůlí
MUDr. Melanie Ševčíková je zosobněním zdravé urputnosti, přirozené autority, ale i obrovské něhy a péče, kterou celý život věnovala těm nejmenším. Je jednou z prvních lékařek u nás s atestací z lékařské genetiky, přičemž má i atestace z pediatrie a interny.
Jako nestorka oboru a čestná členka Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP posunula hranice naší medicíny několika zásadními úspěchy: Společně s prof. Seemanovou diagnostikovala Nijmegen breakage syndrom (Syndrom Seemanové). Dalších dvacet syndromologických jednotek bylo popsáno profesorkou Seemanovou a doktorkou Ševčíkovou v Atlase vrozených vývojových vad, jehož autorem je MUDr. Jan Žižka. „Doktor Žižka býval v mé genetické ambulanci častým hostem. Byly mu poskytnuty veškeré detailní informace o popsaných syndromech včetně fotografické dokumentace,“ vzpomíná Melanie Ševčíková. V 80. letech vedla průkopnický výzkum, který zásadně rozšířil spektrum příznaků alkoholového syndromu u dětí. Zkoumala zevní vlivy na vznik rozštěpů dutiny ústní a spoluautorsky se podílela na klíčovém atlasu Diagnostika syndromů a malformací.
Paní doktorce děkuji za inspirativní rozhovor. Jsme hrdí, že takto výjimečná vědecká kapacita a obětavá lékařka žije právě v Metylovicích. Do dalších let jí přejeme pevné zdraví a neutuchající životní optimismus.
Celý videohovor s MUDr. Melanií Ševčíkovou můžete zhlédnout na webové stránce tvaremetylovic.cz
S MUDr. Melanií Ševčíkovou hovořila Renata Spustová