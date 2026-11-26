Městská odpadová společnost OZO Ostrava letos rozdělila ve výzvě Zelená pro Ostravu přes dva miliony korun. Pomohly 12 projektům zaměřeným na výsadbu a údržbu zeleně v krajském městě. Peníze pochází z výtěžku Reuse centra, kam mohou lidé darovat předměty z domácnosti, které se následně za minimální částky prodávají. Novinářům to dnes řekli náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu) a jednatel OZO Ostrava Karel Belda.
V různých částech Ostravy byly díky těmto penězům vysázeny desítky stromů, keřů či trvalkových záhonů. Například v Porubě vznikl živý plot, který poslouží jako zelená bariéra mezi dětským hřištěm a silnicí s parkovištěm. V Hrabové výsadba pomůže zkrášlit okolí frekventované stezky pro pěší a cyklisty.
"V Nové Vsi navázaly úpravy zeleně na opravy kulturního domu zasaženého povodní v roce 2024. Nových dřevin a květin se dočkaly také zahrady dvou chráněných bydlení klientů Čtyřlístku, park u Domova Slunečnice nebo zahrada jedné mateřské školy v Zábřehu. Zajímavé je i budování Plesenského parku," přiblížil některé z dalších projektů Boháč. Sbírka pomohla nejen k novým výsadbám, ale také k údržbě stávající zeleně.
"Ukazuje se, že naše Reuse centrum získává rok od roku stále větší počet příznivců - dárců a nakupujících. Vždyť jen za prvních deset měsíců letošního roku jsme vrátili do užívání přes 77.000 předmětů, což je více než kdykoliv předtím za celý rok," uvedl Belda.
Společnost předpokládá, že i příští rok by mohla na podporu projektů vyčlenit zhruba dva miliony korun. Výzvu by ale chtěla rozšířit tak, aby z peněz nebylo možné financovat pouze obnovu zeleně. "Kromě samotné výsadby zeleně bychom rádi přispěli i na související doplňky, jako je například mobiliář či herní prvky pro děti," doplnil Belda.
Lidé mohou starší, ještě funkční předměty darovat prostřednictvím sběrných dvorů či přímo v Reuse centru Ostrava. Reuse centrum je ve městě od roku 2020.