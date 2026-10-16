SPD dnes dopoledne podala ke Krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů v komunálních volbách v Karviné. K účasti v zastupitelstvu jí chyběly dva hlasy. Věří, že uspěje a doufá v zisk dvou mandátů. ČTK to dnes řekl lídr kandidátní listiny Ladislav Hammer.
"Před chvílí jsme podali návrh na přepočítání hlasů, správně se to jmenuje návrh na neplatnost volby kandidáta, a uvidíme, jak soud rozhodne. Pevně věřím ve spravedlivé rozhodnutí soudu, protože máme v návrhu uvedeny nezpochybnitelné důkazy," řekl Hammer.
Po poradě s právníkem ale SPD ustoupila od svého původního plánu přepočítat volební výsledky pro hnutí v celé Karviné. "Nepožadujeme přepočet komplet celé Karviné, protože by to bylo zdlouhavé a myslím si, že i zbytečné. Přece jen fungují i kontrolní mechanismy a v celé Karviné určitě chyby nejsou," řekl Hammer. SPD proto přepočet požaduje jen v některých okrscích, kde má signály o tom, že hlasy nemusely být sečteny zcela správně. Hammer už dříve poukazoval na to, že je sčítání hlasů u komunálních voleb poměrně složité a mohlo dojít k lidské chybě.
"Jsou to jednotky okrsků, kde jsme měli nějaké pochyby u počítání. Další důvodem jsou i nesrovnalosti ve volebních výsledcích," uvedl Hammer. Očekává, že by SPD mohla získat až desítky hlasů navíc, což by podle něj mohlo vést k zisku dvou mandátů v zastupitelstvu.
Právě soudní přezkum voleb ovlivňuje povolební situaci v Karviné. Vítězné uskupení Žijeme pro Karvinou dosavadního primátora Jana Wolfa, které získalo 30 ze 41 mandátů, chtělo s řešením povolebního uspořádání počkat až po dořešení této záležitosti.
Přestože by případný přepočet hlasů a úprava mandátů situaci ve městě výrazně neovlivnila, považuje Hammer toto úsilí za důležité. "Určitě to za to stojí. Pokud máme mít ve volby důvěru, tak si myslím, že v tomto případě by zvrácení výsledků tu důvěru trošičku i posílilo," míní Hammer. Připomněl, že SPD byla poslední dvě volební období v opozici a předpokládá, že situace by obdobně skončila i nyní.
"I v tom minulém volebním období jsme ale měli dobrou a bezproblémovou spolupráci s vedením města a chceme se na rozvoji města podílet i nadále," řekl Hammer. Dodal, že stanovisko soudu by mělo být známo nejpozději do 20 dnů.