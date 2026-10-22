Za brankami na Lamberku v Novém Jičíně budou sítě, návrh zvítězil v hlasování

Nový Jičín nechá příští rok instalovat za fotbalovými brankami ve sportovním areálu na Lamberku sítě, které budou zachytávat míče letící mimo hrací plochu. Projekt zvítězil v hlasování obyvatel v participativním rozpočtu, ve kterém má město připraveno 500.000 korun. ČTK to dnes sdělila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.
Lidé letos vybírali z pěti návrhů na zlepšení veřejného prostoru ve městě. Vítězný projekt získal v elektronickém hlasování 675 hlasů.
"Vítězný záměr zahrnuje montáž nosných konstrukcí a upevnění odolných sítí s dostatečnou výškou a pevností, které zajistí, aby míče nemohly vyletět z hřiště. Cílem je zvýšit bezpečnost a zlepšit sportovní podmínky pro širokou veřejnost," uvedla Markéta Černochová z odboru rozvoje a investic.
Projekt týkající se stejného sportoviště zvítězil v hlasování v participativním rozpočtu druhý rok po sobě. "Letos se tady, na základě výsledků loňského veřejného hlasování, vyměnily střídačky, odstranila se nežádoucí zeleň, instalovalo se solární osvětlení a modernizovaly se brankové konstrukce," uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka (Zelení).
Letos se do ankety zapojilo 787 hlasujících, každý mohl udělit dva hlasy. Na druhém místě se s 273 hlasy umístil návrh na úpravu a rozšíření volnočasového prostoru ve Straníku a na třetím s 217 hlasy úprava Hückelových vil.
"Letošní ročník přinesl jednu z nejvyšších účastí v historii tohoto hlasování. Občané Nového Jičína tak ukázali, že jim na jejich okolí záleží a že zájem o participaci na rozvoji města neustále roste," uvedl Syrovátka.