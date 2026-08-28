Začala druhá etapa bourání Slezanky v Opavě, hotová má být do konce listopadu

Autor: ČTK
  13:22aktualizováno  13:22
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na Horním náměstí v historickém centru Opavy začala druhá etapa bourání bývalého obchodního centra Slezanka. Práce za přibližně 14 milionů korun mají být hotové do konce listopadu. ČTK to dnes řekl mluvčí města Roman Konečný.

"Zakázka zahrnuje odstranění další části objektu, odpojení od inženýrských sítí, oplocení staveniště a úpravu obnažené stěny sousední budovy včetně jejího zateplení a nové fasády," uvedl mluvčí. Demolici provádí stavební technika bez odstřelu. Podle města má tento postup minimalizovat dopady na okolní budovy a provoz v centru.

První část budovy dělníci bourali od 9. února do 30. dubna. Rozdělení demolice do více etap si vyžádaly majetkoprávní vztahy a nutnost chránit sousední objekty. Pokračování prací umožnilo pravomocné soudní rozhodnutí, na jehož základě město získalo další část nemovitosti.

Budoucí podoba území zatím není definitivně určena. Opava připravuje architektonicko-urbanistickou soutěž, která se bude týkat také objektů Rybí trh 4, bývalého kláštera a Divadelního klubu. Posuzovat bude různé varianty využití území, včetně nové zástavby s bydlením, službami a kulturním sálem, veřejným prostranstvím a podzemním parkováním. Ve hře zůstává také možnost ponechat území bez zástavby.

"Cílem je najít řešení, které obnoví tuto část historického centra a vrátí do ní přirozený městský život," uvedl primátor Tomáš Navrátil (ANO). Do přípravy zadání pro soutěž se podle města zapojí čeští i zahraniční architekti, urbanisté a další odborníci. Zapojit se má také veřejnost, vlastníci okolních nemovitostí a podnikatelé. Součástí přípravy bude mezinárodní odborná konference.

Bývalý vnitroblok Slezanky od května prozkoumávají archeologové. Našli mimo jiné sklepy bývalých domů číslo 8 a 9, jejichž vznik může sahat do 16. nebo 17. století. Výzkum odhalil také pozůstatek jímky ze 17. století. V její vlhké výplni se zachovalo dřevěné bednění, části textilií a zlomky skleněných nádob.

Panelová budova obchodního centra Slezanka vznikla na místě právovárečných domů ze 17. století. Blok, který měl sídlištní podobu, navazoval na historickou zástavbu centra. Budova byla pro magistrát dlouhodobě problémová. Město většinový podíl ve Slezance koupilo v roce 2008 za 270 milionů korun. Od té doby řešilo možné využití objektu. V roce 2021 zastupitelé schválili demolici vykoupené části, která skončila v dubnu.

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