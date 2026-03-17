Začala druhá etapa rekonstrukce historické kopule obchodního domu Breda v Opavě

Začala druhá etapa rekonstrukce kopule obchodního domu Breda. Dnes si staveniště převzala firma, která provede další fázi náročných sanačních a restaurátorských prací. ČTK to řekl mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný. Pokud půjde vše podle plánu, měla by se kopule zhruba za rok vrátit k podobě, jakou měla v době svého vzniku bezmála před sto lety.
"Kopule Bredy patří k symbolům Opavy a k nejvýraznějším architektonickým prvkům celé budovy. Je proto důležité, aby její obnova proběhla opravdu pečlivě a s respektem k původní podobě. Práce jsou náročné, ale výsledkem by mělo být to, že se této krásné dominantě vrátí její původní vzhled a zároveň bude konstrukčně zajištěna na mnoho dalších let," řekl primátor Tomáš Navrátil (ANO).
Majestátní kopule patří podle Konečného k nejvýraznějším architektonickým prvkům historické budovy navržené architektem Leopoldem Bauerem a je jednou z dominant historického centra Opavy. Po desítkách let provozu, požáru a následném několikaletém chátrání je její konstrukce i jednotlivé části ve stavu, který vyžaduje rozsáhlejší zásah. Zakázka v hodnotě bezmála 20 milionů korun zahrnuje komplexní technické zajištění konstrukce i citlivou obnovu původních prvků.
Náplní první etapy, která začala loni, byly hlavně přípravné práce. Cílem stavařů bylo zjistit, v jakém stavu kopule je, a také najít metodu, jak ji vyčistit. "Součástí nastávajících prací bude postupné vyjmutí a výměna luxfer, sanace ocelobetonové konstrukce kopule a opravy povrchů a omítek včetně jejich fixace a injektáží. Odborníci se zaměří také na očištění meziprostoru kopule, kde se v průběhu let nahromadily nečistoty, a na opravy drobných modelačních defektů," řekl mluvčí.
Opravou projdou podle něj také ocelové, dřevěné i klempířské prvky včetně systému odvodnění a odvětrání. Podle dobových fotografií budou doplněny také chybějící skleněné výplně. Restaurátoři zároveň opraví mechanismus pro zavěšení a posuv osvětlovacího tělesa, které je součástí konstrukce kopule. Projekt zahrnuje také instalaci nové elektroinstalace a hromosvodu.
Práce se odehrávají ve značné výšce, a proto vyžadují rozsáhlé technické zabezpečení. Uvnitř i venku je již z první etapy připraveno lešení, kterému přibudou ještě další dvě patra. Kopule bude během rekonstrukce zakryta, aby byla chráněna před deštěm. Součástí zařízení staveniště je také dočasná podpůrná konstrukce, která po odlehčení kopule přenese zatížení jejích žeber. Restaurátoři budou při práci využívat také speciální závěsnou lávku.
V době otevření v roce 1928 byla Breda největším obchodním domem v republice. Stavba z roku 1927, která vznikla přestavbou původního obchodního domu, poslední desetiletí chátrala. Kulturní památku, která patřila zkrachovalé firmě podnikatele Kamila Kolka, získalo město v roce 2022 za 39,5 milionu korun. Celkové náklady na rekonstrukci před lety měly být původně okolo 300 milionů korun, nyní jsou o 200 milionů vyšší. Roční provoz budovy s 10.000 metry čtverečními by měl stát asi 17,7 milionu korun.
Po opravě by budova měla nabídnout tržnici, restauraci, kavárnu i prostory k pronájmu. Architekti rovněž počítají s vytvořením náměstí před objektem. Na transformaci Bredy se podílí bruselský ateliér OFFICE Kersten Geers David Van Severen, brněnský ateliér GRAM a slovenský kolektiv Spolka. Architekti chtějí vrátit Bredě původní lesk a otevřít prostor lidem.