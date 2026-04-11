Začala obnova domů s pečovatelskou službou u cvilínského nádraží v Krnově

Krnovská radnice zahájila opravu přízemích prostor domů s pečovatelskou službou u cvilínského nádraží, které v září 2024 vážně poškodila povodeň. Už dříve v této lokalitě stavební dělníci opravili ordinaci zubaře a rehabilitace. Nyní se práce přesouvají do prostor fyzioterapie a klubu seniorů. ČTK to řekla mluvčí města Dita Círová.
"Vodní hladina tam dosahovala přibližně do výšky 1,1 metru. Obnova proto spočívá v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor, zejména podlah, omítek a instalací. Součástí prací je také výměna dveří a oken," uvedl Pavel Hanzel z odboru investic krnovské radnice.
V klubu seniorů se počítá i se změnou uspořádání vnitřních prostor. Spočívat bude ve zrušení některých příček, vybudování nových a rozšíření společenské místnosti. "Výraznou změnou je také modernizace sociálního zázemí, kde přibude bezbariérové WC se sprchou," doplnil Hanzel.
V exteriéru se změny omezují hlavně na opravu fasády a s tím související úpravy hromosvodu. Práce za 3,5 milionu korun potrvají do konce prázdnin. Město na akci získalo devadesátiprocentní dotaci ze státního programu obnovy Živel 1.
Obnova po povodni v areálu se následně přesune do dalších míst. "Připravujeme projektovou dokumentaci pro obnovu nebytových prostor i bytů. S opravami chceme začít na podzim a dokončit je během příštího roku," uvedl starosta Tomáš Hradil (Krnovští patrioti).