Začala rekonstrukce víceúčelové haly ZŠ Mařádkova v Opavě, vyjde na 83 mil. Kč

Špatná statika komplikuje opravu víceúčelové haly Základní školy Mařádkova v Opavě. Stavební firma musela riziková místa zabezpečit a postupovat pomalejším tempem. Oprava bude stát okolo 83 milionů korun. Sportovní hala, která vznikla v letech 1991 až 1992 jako přístavba školy, čeká rozsáhlá obnova zvenčí i uvnitř. Stavební práce mají podle smlouvy trvat do konce srpna příštího roku. ČTK to dnes řekl mluvčí města Roman Konečný.
"Průběh rekonstrukce komplikují výsledky postupných odkrývacích prací. Ty podle města ukázaly, že některé části stavby jsou z hlediska statiky v horším stavu, než předpokládaly původní průzkumy. Podobně jako při rekonstrukci Slezanky proto bylo nutné objekt zajistit a při odstraňování částí určených k náhradě zvolit opatrnější postup," vysvětlil Konečný.
Rekonstrukce zahrnuje zateplení střešní konstrukce a fasády, výměnu oken a dveří, kompletní obnovu elektroinstalace haly a souvisejících prostor a modernizaci osvětlení. Projekt počítá také se zlepšením akustických parametrů, instalací tepelných čerpadel a systému větrání s rekuperací vzduchu.
Součástí investice bude rovněž nové energetické hospodářství objektu včetně instalace fotovoltaické elektrárny. "Součástí úsporných opatření magistrátu a jeho energetické zodpovědnosti bude také komplexní řešení energetického hospodářství objektu," uvedl náměstek primátora Vladimír Schreier (ANO). Součástí projektu je podle něj také dodávka a montáž nového sportovního vybavení.
Podle Schreiera začala rekonstrukce v pravý čas. Stav haly už podle něj vyžadoval zásadní opravu a město zároveň usiluje o návrat vrcholového sportu do těchto prostor. V budoucnu by halu mohl využívat například ženský basketbalový tým, který nyní hraje domácí zápasy v azylu v Malých Hošticích.
Hala sloužila v minulosti nejen žákům školy, ale také sportovním klubům. Hostila mimo jiné prvoligová utkání volejbalistů a basketbalistů. Dlouholeté užívání se podle města výrazně podepsalo na jejím technickém stavu.