Začalo Těrlické filmové léto, nabídne 14 filmů z Polska, Česka a Slovenska

V Těrlicku na Karvinsku dnes začalo Těrlické filmové léto. Čtyřdenní filmový festival v kině Svoboda nabídne do 13. září 14 filmů z Polska, Česka a Slovenska. V programu jsou nejnovější snímky, silné filmové příběhy, komedie, dokumenty i program pro nejmladší diváky. ČTK to řekla za pořadatele Ela Štěrba Molenda.
Festival propojuje polskou a českou filmovou kulturu. Loňský ročník navštívilo 1495 diváků a program nabízí i setkání s filmovými tvůrci i doprovodné akce.
"Dnešní program zahájil film Chica Checa Šimona Holého. Večer zakončilo polské drama Sladký domov (Dom dobry) režiséra Wojciecha Smarzowského," řekla.
V pátek festivalový program nabídne například český film Bojovník v režii Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky a snímek 6 gramů Miroslava Ondruše s Jiřím Mádlem v hlavní roli.
Sobota bude nejdelším festivalovým dnem. Nabídne pět snímků. Program začne ve 13:00 filmem Deník z výletu do Budapešti. V neděli budou uvedeny například filmy Dovolená v Českém ráji A. K. Rybanského, předpremiéra filmu Město Otců Zdenka Tyce a festival zakončí polský film Ministranti Pawła Domalewského.
Těrlické filmové léto není pouze o filmových projekcích. Organizátoři připravili také koncerty, gastronomickou a designovou zónu a výstavy. Festival se tak stává i prostorem pro setkávání, rozhovory a společně strávený čas.
"Těrlicko patří k nemnoha českým obcím, které mají vlastní kino. Kino Svoboda pravidelně uvádí nejnovější filmové tituly i klasická díla a film se stal důležitou součástí místního kulturního života," uvedla.