Toalety na stadionu v Opavě zdemolovali fanoušci Zbrojovky, škoda čtvrt milionu

Josef Gabzdyl
  13:32
Policie v Opavě prověřuje sobotní zdemolování záchodů v areálu tamního fotbalového stadionu. Speciální kontejner poničili někteří fanoušci Zbrojovky Brno, předběžná škoda se pohybuje okolo čtvrt milionu korun. Záchody jsou podle všeho na odpis.
Poničené záchody v areálu fotbalového stadionu v Opavě od některých fanoušků klubu Zbrojovka Brno. (11. dubna 2026) | foto: Slezský FC Opava

Dveře vytržené z pantů, stěny posprejované červeno-bílými nápisy, tedy v barvách brněnského klubu, poničené části toaletního zařízení.

„Podle prvotního vyjádření dodavatele záchodů je kontejner už neopravitelný, což by znamenalo škodu okolo čtvrt milionu korun,“ povzdychl si Filip Labuda, výkonný ředitel klubu Slezský FC Opava.

Policie škody zadokumentovala. „Současně jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci,“ konstatovala moravskoslezská policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Incident se stal v sobotu odpoledne při šlágru druhé ligy, ve kterém tehdy třetí Opava porazila vedoucí Brno 4:0. Ačkoliv fanoušci hostů prý byli po většinu zápasu bez problémů a svůj tým mohutně a vytrvale povzbuzovali, někteří dali průchod své výsledkové frustraci na záchodech určených pro příznivce hostujících celků.

„Jít na záchod pro každého znamená něco jiného. Děkujeme za návštěvu FC Zbrojovka Brno,“ objevila se na Facebooku slezského klubu po utkání uštěpačná poznámka u fotografií poničených toalet.

Labuda dodal, že první informace o poškození WC dostali činovníci opavského klubu už v době utkání.

Zbrojovka se za řádící fanoušky omluvila

Vedení brněnského celku zareagovalo omluvným prohlášením. „Klub FC Zbrojovka Brno důrazně odsuzuje nevhodné chování několika jedinců z řad našich fanoušků, kteří poškodili infrastrukturu stadionu v Opavě. Takové jednání je v rozporu s hodnotami klubu, férovostí a respektem k soupeři. Domácímu klubu se omlouváme za vzniklé škody i komplikace,“ objevilo se na klubovém webu.

Zbrojovka dodala, že situaci bude řešit se zástupci fanoušků, aby se „takové excesy, které poškozují dobré jméno klubu, v budoucnu neopakovaly“.

„Brněnskou omluvu samozřejmě přijímáme, to se může stát každému klubu, nedá se tomu zcela zabránit,“ konstatoval opavský Labuda s tím, že to zdaleka není první případ zdemolovaných klozetů na stadionech od hostujících fanoušků.

Upozornil, že všechna místa v areálu stadionu nelze zajistit kamerami nebo pořadateli. „Uvidíme, jestli se podaří záchody včas opravit, nebo opravdu bude nutná výměna,“ poznamenal Filip Labuda s tím, že pokud opavský klub nestihne situaci vyřešit jinak, tak hostující fanoušci budou provizorně a dočasně docházet na mobilní toalety.

Řádění na toaletách však není jediným prohřeškem fanoušků, ať už brněnských nebo opavských. „ Policisté během sobotního fotbalového utkání v Opavě zaznamenali použití pyrotechniky a také několik případů maskování. Po zápase v souvislosti s maskováním ztotožnili a sankcionovali čtyři fanoušky,“ připojila policejní mluvčí Kubzová bez upřesnění, komu dotyční fandili.

Dodala, že dalších devět osob neuposlechlo výzev policistů a byly jim uloženy pokuty. Navíc po ukončení utkání byli zajištěni tři fanoušci, dva pro neuposlechnutí výzvy a jeden v souvislosti s přestupkem proti majetku. „Po provedených úkonech byli propuštěni. V souvislosti s použitím pyrotechniky a dalšími možnými protiprávními jednáními vyhodnocujeme kamerové záznamy a případnou odpovědnost dalších osob,“ zakončila Kateřina Kubzová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.