Záchrana vysoké pece na Bruntálsku vstoupila do třetí etapy, dosud stála miliony

Obnova historické dřevouhelné vysoké pece na Drakově v Heřmanovicích na Bruntálsku pokračuje třetí etapou. Záchrana unikátní technické památky dosud stála téměř deset milionů korun, které poskytla obec ze svého rozpočtu a Moravskoslezský kraj prostřednictvím dotací. V současnosti dělníci stabilizují zbytky zdiva a postupně obnovují plášť pece. Podle památkářů je její záchrana zhruba v polovině. ČTK to dnes řekla mluvčí ostravské pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) Petra Batková.
"Obec Heřmanovice dostala železářskou dřevouhelnou pec Drakov darem v roce 2006 již ve špatném stavu," uvedl místostarosta obce Hynek Sekanina (STAN). V roce 2008 dělníci odstranili ze zříceniny vzrostlé smrky a náletovou zeleň a zdivo podezdili kamenivem z místního lomu. Obec si v roce 2023 nechala zpracovat projekt obnovy a následně vybrala firmu, která opravu provádí. Na první etapu vynaložila ze svého rozpočtu přibližně 2,4 milionu korun. Další dvě etapy podpořil převážně Moravskoslezský kraj částkou přes sedm milionů korun, obec přidala dalších zhruba 700.000 korun. Celkové dosavadní náklady tak dosahují přibližně deseti milionů korun.
Současné práce zahrnují zpevňování základů, statické zajištění dochovaného zdiva a postupnou obnovu pláště. Dělníci při tom využívají původní materiál získaný z rozpadlých částí pece. Nutné je také odvodnění areálu, úprava terénu a zajištění přilehlé lesní cesty opěrnou zdí.
"Nebýt obce Heřmanovice, tato poslední stopa raně industriálního železářství by v krátké době zanikla," uvedl ředitel ostravského pracoviště NPÚ Michal Zezula. Dokončení obnovy si podle něj vyžádá další peníze.
Dřevouhelnou pec postavili v údolí Černé Opavy kolem roku 1807 bratři Krischové se souhlasem vratislavského biskupství. Výroba železa v ní skončila v polovině 19. století. Dochované torzo je podle odborníků jediným dokladem tohoto typu raně industriální výroby v Moravskoslezském kraji a svědectvím technologického vývoje, který předcházel pozdějším vysokým pecím v Dolní oblasti Vítkovice.
Záchranu doprovází archeologický výzkum někdejšího železářského areálu, kde byl například vodní náhon a zkujňovací hamr. Odborníci při něm získali nálezy související s výrobou železa i životem tehdejších obyvatel. Výsledky výzkumu chtějí představit příští rok v expozici věnované jesenickému železářství na státním zámku Janovice. Po dokončení obnovy chce obec upravit také okolí pece, která by se mohla stát dalším turistickým cílem v Jeseníkách.