Záchranáři v Moravskoslezském kraji ošetřili kvůli horku přes 170 lidí

Moravskoslezští záchranáři ošetřili od pátku do neděle v souvislosti s tropickým počasím více než 170 lidí. Hlavně seniorů a dětí. Záchranáři řešili kolapsy, dehydrataci či závratě. Zhruba desítka pacientů jevila příznaky úpalu nebo úžehu, řekl dnes ČTK mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Dodal, že celkový počet výjezdů v horkých dnech stoupl o 15 procent.
"Počet výjezdů souvisejících s vysokými teplotami plynule roste. Za poslední tři dny, tedy od pátku 26. do neděle 28. června, došlo k navýšení počtu výjezdů oproti dlouhodobému průměru zhruba o 15 procent," uvedl. Pacientů, kteří měli zdravotní problémy související s tropickými teplotami, bylo podle něj přes 170.
"Dvě třetiny zásahů byly ke kolapsovým nebo prekolapsovým stavům, dále pak k dehydratacím nebo závratím, a zhruba desítka pacientů jevila příznaky úpalu nebo úžehu. Zhruba polovina pacientů byli lidé starší šedesáti let," řekl.
Například v sobotu po poledni vyjížděly posádky k třiaosmdesátileté ženě, kterou lidé z okolí našli na zahradě s poruchou vědomí a nedostatečným dýcháním. V té době byla teplota ve stínu 35 stupňů Celsia. Zasahující posádky naměřily tělesnou teplotu ženy přes 40 stupňů Celsia. "Téměř desítku pacientů pak tvořily malé děti, od kojenců do věku pěti let, které byly dehydratované nebo měly příznaky úžehu," doplnil.