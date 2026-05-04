Záchranka bez lékařů. Vítkov na Opavsku zkouší nový typ posádek

Autor: žah
  13:42aktualizováno  13:42
První posádka záchranné služby v Moravskoslezském kraji funguje zcela bez lékařů. Od 1. května na stanovišti ve Vítkově na Opavsku slouží v nepřetržitém provozu takzvaní záchranáři - specialisté. Ti mohou vykonávat řadu lékařských úkonů.

Zdravotnická záchranná služba v Moravskoslezském kraji. | foto: ZZS MSK

Vyjíždějí například k pacientům v bezprostředním ohrožení života či se selháním základních životních funkcí.

„Jde o nelékařského pracovníka s atestací v oboru urgentní medicíny. Může podávat některé léky, intubovat, vést resuscitaci a další úkony, které byly donedávna určené jen lékařům,“ vysvětlil mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

Ve Vítkově dosud byly dva záchranné týmy — zdravotnická a lékařská posádka. „Lékařská tam několik let fungovala v částečném nastavení, jen v některé dny,“ upřesnil Humpl s tím, že těmito dny byly třeba víkendy, kdy do oblasti míří hodně turistů a roste i počet událostí, ke kterým záchranka vyjíždí.

Jde o republikový trend

Vítkovská lékařská posádka zasahovala v přibližně polovině času. Záchranář-specialista je teď k dispozici v režimu 24/7. Beze změny zůstává nepřetržitý provoz druhého týmu, tedy posádky rychlé zdravotnické pomoci.

Jde o republikový trend, v některých krajích už záchranáři-specialisté působí několik let. S jejich využitím se více počítá i na severu Moravy a ve Slezsku. Vítkov je první proto, že je na Opavsku počet atestovaných specialistů vysoký a není problém nepřetržitý provoz pokrýt.

Ušetřené lékařské síly záchranná služba rozdělila mezi stanoviště v okolí. Lékaři jsou pro Vítkovsko dostupní na posádkách rendez-vous v Opavě, Bruntále a Novém Jičíně.

