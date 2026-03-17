Dva školáci přišli o prsty, při práci na zahradě je zranily elektrické nůžky

Autor: dmk
  8:32aktualizováno  9:18
Hned dvě rodiny z Moravskoslezského kraje utrpěly o víkendu šok kvůli zraněním dětí. Dva chlapci mladšího školního věku se podle záchranářů vážně zranili při manipulaci s elektrickými zahradními nůžkami.

O uplynulém víkendu vyjížděli zdravotní záchranáři asi ke dvaceti zraněním na zahrádkách. Byli mezi nimi i dva školáci. (16. březen 2026) | foto: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

Oba školáci mají amputované prsty a doživotní následky. „Opakovaně jsme zasahovali u poranění elektrickým zahradním nářadím, kdy mimo jiné došlo i k úplným nebo částečným amputacím prstů horní končetiny,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Záchranáři oba zraněné na místě ošetřili. „Zastavili krvácení a zajistili transport do spádových úrazových ambulancí,“ popsal Humpl s tím, že oba chlapci pomáhali rodičům s ořezáváním keřů.

„Jednalo se o částečné amputace. Oba případy se staly na Frýdecko-Místecku a Karvinsku,“ doplnil mluvčí.

Elektrické zahradní nůžky jsou konstruovány tak, aby si poradily s tvrdými větvemi. Lidské prsty pro ně nepředstavují žádnou překážku.

„Při práci s elektrickými nůžkami, pilami či křovinořezy dbejte zvýšené opatrnosti. Dodržujte bezpečnostní pokyny a používejte ochranné pomůcky. Pokud nástroje používají děti, nenechávejte je bez dozoru dospělého,“ zdůraznil Humpl.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

„Tvořte jistotu v době nejistot,“ Tomáš Baťa

17. března 2026  9:49

