Zájem o Ostravskou univerzitu roste, nejvíce láká všeobecné lékařství

Zájem o studium na Ostravské univerzitě letos znovu vzrostl. Vysoká škola zaregistrovala 17.155 přihlášek, meziročně o 839 více. Největší zájem mají uchazeči tradičně o všeobecné lékařství, psychologii a zubní lékařství. Novinářům to dnes sdělil mluvčí univerzity Tomáš Neščák. Ostravská univerzita má šest fakult a přibližně 170 studijních programů.
"Velmi mě těší, že zájem o studium na Ostravské univerzitě dlouhodobě roste, což potvrzuje i více než 17.000 podaných přihlášek v letošním roce. Meziročně jsme tak zaznamenali pětiprocentní nárůst počtu přihlášek," řekl rektor Petr Kopecký.
Rekordní zájem o studium třetí rok za sebou zaznamenala Lékařská fakulta Ostravské univerzity, přihlášku si na ni podalo téměř 5300 uchazečů. Počet přitom ještě není konečný, protože termíny pro studijní programy akreditované v angličtině a italštině mají uzávěrku později.
"Snažíme se dělat pro studenty maximum možného, ať už v rámci podmínek pro studium, kvality výuky i celkového vybavení a zázemí, a oni nám to vracejí pozitivní zpětnou vazbou směrem ke svým nástupcům,“ řekl děkan Lékařské fakulty Rastislav Maďar.
Největší počet uchazečů tradičně usiluje o přijetí na obor všeobecné lékařství, na který zájemci podali 1716 přihlášek, a také o stomatologii s 819 přihláškami. Fakulta ale zaznamenala rostoucí počet uchazečů také u nelékařských studijních programů. Mezi ty nejžádanější patří fyzioterapie, všeobecné ošetřovatelství, ergoterapie, laboratorní diagnostika nebo radiologická asistence.
Ostravská univerzita aktuálně nabízí přibližně 170 studijních programů na šesti fakultách. V novém akademickém roce otevírá Pedagogická fakulta studijní program Prezentace a edukace v kultuře a Přírodovědecká fakulta Udržitelnost měst a krajiny. Fakulta umění jako první v Česku nabídne specializace Akordeon a Cimbál jako součást programu Instrumentální hra. Filozofická fakulta akreditovala žurnalistiku, na kterou se přihlásilo 228 uchazečů, a dále nový program Latinský jazyk a literatura v distanční formě, na který lze přihlášku podat do 30. dubna.
