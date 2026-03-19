Zájem o sdílená kola v Ostravě roste, město chce zavést i elektrokola

Zájem o sdílená kola v Ostravě loni vzrostl. Obyvatelé a návštěvníci města uskutečnili přes 577.000 výpůjček, meziroční o 16 procent více. Zároveň se o 12 procent zvýšil počet uživatelů. Příští rok by Ostrava chtěla mít v ulicích města i elektrokola. Novinářům to řekla náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová (ANO). Systém sdílených kol v Ostravě zajišťuje společnost nextbike.
Loni bylo ve městě k vypůjčení 1200 kol na více než 400 stanovištích. Službu využilo kolem 105.000 registrovaných uživatelů. Měsíčně je v krajské metropoli v průměru 48.086 výpůjček sdílených kol. Lidé je využívají hlavně pro krátké přesuny po městě, 92 procent všech výpůjček trvalo méně než 15 minut. Největší zájem o kola byl při festivalu Colours of Ostrava.
"Data za rok 2025 ukazují, že sdílená kola jsou pro obyvatele Ostravy přirozenou součástí dopravy po městě. Z dlouhodobého pohledu vidíme stabilní růst zájmu i to, že lidé si kola půjčují především pro každodenní krátké cesty, tedy přesně tam, kde mají ve městě největší přínos," uvedla náměstkyně.
Pro město je důležité, že sdílená kola neslouží jen dopravě, ale také pomáhají snižovat dopravní a ekologickou zátěž. "Lidé, kteří místo dopravy auty volí sdílené kolo, přispějí ke snížení produkce oxidu uhličitého ve městě. Dle statistiky tak uživatelé sdílených kol ušetřili vloni takřka 117.400 kilogramů oxidu uhličitého. Uvedené množství oxidu uhličitého by po dobu jednoho roku vstřebával městský park se 5391 vzrostlými stromy," řekl náměstek primátora pro životní Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu). K nejvyužívanějším stanicím sdílených kol ve městě patří například Nová Karolina nebo Hlavní třída v Ostravě-Porubě
Systém sdílených kol funguje v Ostravě od roku 2018. První sezonu ho ve městě provozovala společnost Rekola, od roku 2019 službu zajišťuje společnost nextbike, která ji postupně rozšířila z centra do dalších městských obvodů. Od roku 2021 je bikesharing dostupný celoročně a ve všech obvodech města. Sdílená kola slouží především pro krátké cesty, díky podpoře města mají uživatelé první 15 minut každé jízdy zdarma. Od loňského roku mají navíc dalších 15 minut výpůjčky zdarma i lidé, kteří vlastní celoroční časovou jízdenku na veřejnou dopravu ODIS.