Zájem o studium na Technické univerzitě Ostrava letos vzrostl

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) zaznamenala letos v prvním kole přijímacího řízení větší zájem uchazečů o studium než loni. Největší univerzita v Moravskoslezském kraji eviduje 11.288 přihlášek, což je proti předchozímu roku o osm procent více. Stoupl i počet uchazečů, a to z 8625 na 9283. Novinářům to dnes sdělila vedoucí univerzitního Oddělení marketingu a popularizace Petra Halíková.
Největší zájem je tradičně o Ekonomickou fakultu, která letos eviduje 3610 přihlášek, což je o devět procent více než loni. "Druhou nejžádanější fakultou je Fakulta elektrotechniky a informatiky s 2484 přihláškami. Nejvýraznější meziroční nárůst zaznamenala Fakulta stavební, kde počet přihlášek vzrostl o 26 procent, a to z 1159 na 1458. Vývoj v počtu uchazečů kopíruje obdobný trend," uvedla Halíková.
Mezi dlouhodobě nejžádanější studijní programy patří Ekonomika a management, Informatika a Stavební inženýrství. "Nově se mezi nejvyhledávanější zařadil také program SMART Engineering Fakulty strojní, který reaguje na aktuální technologické trendy a nahrazuje dříve poptávané Strojírenství. Stabilní zájem o tyto programy umožňuje univerzitě přesněji cílit komunikační kampaně a efektivně plánovat náborové aktivity," uvedla mluvčí.
Zájemcům o studium se univerzita tradičně prezentuje například při dnech otevřených dveří, ale účastní se i veletrhů vzdělávání a dalších akcí nebo organizuje návštěvy středních škol na univerzitě. Uchazeči tak mají možnost poznat studijní programy i prostředí a zázemí školy.
"Přímý kontakt s uchazeči je naprosto zásadní. Proto kombinujeme tradiční náborové formáty s novými nástroji, které odpovídají očekáváním současné generace. Novinkou letošního roku je plné nasazení AI asistentky Niky. Na rozdíl od běžných chatbotů Nika neplní pouze roli informační podpory, ale funguje jako aktivní průvodce výběrem studia. Na základě zájmů uchazeče, jeho dosavadního zaměření i profesních ambicí doporučuje vhodné studijní programy," řekl rektor Igor Ivan.
Některé fakulty univerzity již otevřely druhá kola přijímacího řízení. Další je budou vyhlašovat v průběhu dubna a května. Termíny i podmínky se liší podle jednotlivých fakult a jsou na webu univerzity.