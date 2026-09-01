Zájem o studium na VŠB-TUO roste, univerzita eviduje přes 15.000 přihlášek

Zájem o studium na Vysoké škole báňské -Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) meziročně roste. Pro akademický rok 2026/2027 univerzita po skončení druhého kola přijímacího řízení eviduje 15.020 přihlášek, což je o 285 více než ve stejném období loni. Počet přihlášek tak vzrostl o 1,9 procenta. ČTK to řekl mluvčí univerzity Jiří Šíma.
"Kolik uchazečů nakonec přijmeme, ještě není jasné. Přijímací řízení je ještě otevřené. Podané přihlášky budeme vyhodnocovat," uvedl.
Meziročně podle něj přibylo také samotných uchazečů o studium. Nejvýraznější nárůst zaznamenala Fakulta stavební, kde jejich počet vzrostl o více než 21 procent. Téměř patnáctiprocentní růst eviduje Hornicko-geologická fakulta a o desetinu více uchazečů než loni má Fakulta strojní.
"Pokračující nárůst počtu zájemců o studium na VŠB-TUO vnímám jako potvrzení, že svou práci děláme dobře a že technické vzdělávání má mezi mladými lidmi své pevné místo. Těší mě, že zájem roste napříč všemi fakultami a výrazně převyšuje pouhý demografický vývoj," uvedl rektor VŠB-TUO Igor Ivan.
Podle něj se na rostoucím zájmu podílejí také opatření, která univerzita pro uchazeče připravuje. Patří mezi ně rozvoj AI chatbota NIKA, který pomáhá s výběrem vhodného studijního oboru, nebo nové studijní programy. Jedním z nich je program Technologie v jaderné energetice.
Zájemci, kteří se pro studium na VŠB-TUO rozhodnou až nyní, mohou stále ještě podat přihlášku. Fakulty aktuálně vypsaly třetí kolo přijímacího řízení do bakalářských i navazujících studijních programů. Nabídka zahrnuje například programy Ekonomika a management, Stavební inženýrství, SMART Engineering, Materiálové inženýrství, Ochrana obyvatelstva a krizový management nebo Geoinformatika. Podrobný seznam otevřených programů je k dispozici na webových stránkách univerzity.