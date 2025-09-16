Policisté hledají dva cizince, v noci uprchli ze zajišťovacího střediska

„Je třeba zdůraznit, ze cizinci jsou zajištěni v záchytných zařízeních primárně z důvodu jejich nelegálního pobytu na našem území, nikoliv pro spáchání závažného trestného činu. O dalším vývoji budeme informovat, jakmile to okolnosti dovolí,“ upřesnili policisté na síti X.
„Jedná se o svévolné opuštění zařízení, tedy přestupek. Okolnosti, jak se to stalo, zatím neznáme, po mužích nyní pátrá policie,“ uvedl Jan Piroch ze Správy uprchlických zařízení.
Zařízení pro zajištění cizinců, někdy se používá označení detence či záchyt, slouží především k zajištění cizinců, kterým pracovníci cizinecké policie vydali rozhodnutí o správním vyhoštění. Klientelu tak tvoří lidé, kteří se pobytem na území Česka dostali do rozporu se zákony.
Není to první případ útěku ze zařízení ve Vyšních Lhotách, v dubnu 2023 odtud například uteklo pět Maročanů.