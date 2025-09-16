Policisté hledají dva cizince, v noci uprchli ze zajišťovacího střediska

  8:52aktualizováno  10:20
Tři cizinci v noci na úterý nedovoleně opustili zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku. Jeden z nich byl bezprostředně poté zajištěn, po zbylých dvou nyní intenzivně pátrají. Okolnosti incidentu jsou předmětem dalšího vyšetřování, informovali v úterý ráno policisté.
Policisté hledají tyto dva muže, kteří v noci z pondělí na úterý utekli ze zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách (16. 9. 2025). | foto: Policie ČR

„Je třeba zdůraznit, ze cizinci jsou zajištěni v záchytných zařízeních primárně z důvodu jejich nelegálního pobytu na našem území, nikoliv pro spáchání závažného trestného činu. O dalším vývoji budeme informovat, jakmile to okolnosti dovolí,“ upřesnili policisté na síti X.

„Jedná se o svévolné opuštění zařízení, tedy přestupek. Okolnosti, jak se to stalo, zatím neznáme, po mužích nyní pátrá policie,“ uvedl Jan Piroch ze Správy uprchlických zařízení.

Celkový pohled na nové detenční zařízení pro nelegální migranty ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku. (6. srpna 2015)

Zařízení pro zajištění cizinců, někdy se používá označení detence či záchyt, slouží především k zajištění cizinců, kterým pracovníci cizinecké policie vydali rozhodnutí o správním vyhoštění. Klientelu tak tvoří lidé, kteří se pobytem na území Česka dostali do rozporu se zákony.

Není to první případ útěku ze zařízení ve Vyšních Lhotách, v dubnu 2023 odtud například uteklo pět Maročanů.

