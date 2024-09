Do lavic usedlo zhruba tolik dětí jako loni. Přivítaly je nové školy i obory

Novou školku slavnostně otevřeli v Opavě. „K navýšení počtu míst nás vedl především předpoklad, že v blízké budoucnosti bude o umístění dětí do školek vzrůstající zájem. Nejde jen o děti od tří do pěti let, ale i o povinnou docházku v posledním roce před nástupem do základní školy. Řada rodičů přistupuje k odkladu nástupu do první třídy, a tedy dítě zůstává ve školce o rok déle,“ vysvětlil opavský náměstek primátora pro školství Vladimír Schreier.

Dodal, že druhým důvodem je příjem dětí mladších tří let. „To má v posledních letech také zvyšující se tendence a takových dětí už bylo téměř čtyřicet procent ze všech přihlášených.“

Nová Mateřská škola Liptovská v Opavě vznikla v budově, z níž se odstěhovala pobočka tamní knihovny. Ve dvou třídách poskytne 56 nových míst.

Není jediná, která v kraji otvírá. „Na Bruntálsku zahájila činnost Církevní mateřská škola Německého řádu a od 1. ledna 2024 už poskytuje vzdělávání Mateřská škola Liptaň. Lesní mateřská škola Včelka začne fungovat na území města Ostravy,“ shrnula mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

Dodala, že v Moravskoslezském kraji přibyly i dvě základní školy: „V Chlebovicích u Frýdku-Místku je to Základní škola Bez Lavice, v Karviné Základní škola Open school Karviná.“

Přípravné třídy

Děti ale nastoupily nejen do škol a školek, někteří předškoláci zamířili do takzvaných přípravných tříd. Například ostravský obvod Poruba své třídy, které mají dětem pomoci s přechodem do školního prostředí, otevřel už počtvrté. Předškoláci je navštěvují v tamních základních školách Dětská, Jana Šoupala a Karla Pokorného.

Nový školní rok Do mateřských škol v kraji poprvé míří 11 700 dětí. Zhruba o tři sta více než loni.

Do lavic na základních školách včera usedlo 12 900 prvňáků, oproti loňsku téměř o 500 více.

Střední školy nově začíná navštěvovat 11 200 bývalých žáků devátých tříd. O tři stovky méně než v minulém školním roce.

K maturitním zkouškám by na konci tohoto školního roku mělo nastoupit zhruba 8 250 studentů.



Zdroj: Moravskoslezský kraj

„Tento vzdělávací program se nám osvědčil. Odborní pedagogové tam s dětmi dělají logopedickou prevenci, grafomotorická cvičení a děti získávají i předčtenářské a základní matematické dovednosti. Přechod do první třídy je pak pro ně jednoduší,“ řekla místostarostka Poruby Martina Dušková.

Novinky jsou i na středních školách, kde přibyly tři maturitní obory.

„Na krajem zřizované Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociálně právní v Ostravě je novinkou obor sociální činnost. Soukromá Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice otevře přírodovědné lyceum, opavská Soukromá střední škola podnikatelská má nově obor polygrafie,“ vyjmenoval náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Nové nematuritní obory s výučním listem otvírají AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická a krajská Mendelova střední škola v Novém Jičíně. Na obou se od září začne vyučovat obor ošetřovatel.