Žalobce podmíněně upustil od stíhání firmy Ferrit obviněné z dodávek do Ruska

Státní zástupce podmíněně upustil od trestního stíhání strojírenské společnosti Ferrit, kterou policie obvinila kvůli dodávkám důlních strojů do Ruska. Žalobce stanovil firmě zkušební dobu 12 měsíců. Dnes o tom informovala Česká televize (ČT). Čtyři manažeři Ferritu, včetně jednatele Petra Mohelníka, uzavřeli dohody o vině a trestu. O jejím schválení bude rozhodovat soud, uvedla televize. Státní zástupce s nimi sjednal peněžité tresty od 150.000 do 500.000 korun. Stíhání dalších dvou lidí žalobce podle ČT zastavil.
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili šest lidí a firmu z porušení mezinárodních sankcí loni v září. Podle vyšetřovatelů se sedm strojů dostalo do Ruska přes prostředníky v dalších státech, ačkoliv jejich vývoz podléhal sankčním omezením.
"V srpnu 2026 státní zástupce rozhodl usnesením o podmíněném upuštění od trestního stíhání stíhané právnické osoby," uvedl pro ČT mluvčí olomouckého vrchního státního zastupitelství Radek Bartoš. Firma podle něj ještě před rozhodnutím složila 1,058.635 eur, tedy zhruba 26 milionů korun, na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. Zkušební dobu firmě žalobce podle ČT stanovil na 12 měsíců.
Ferrit sídlí ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Vyrábí závěsná i pozemní kolejová vozidla pro důlní přepravu, zároveň je producentem důlních nakladačů. Letos v srpnu firma podle Deníku N změnila majitele, ovládla ji mostecká firma Sutor Holding.
Firmu do srpna podle Deníku N vlastnily tři rodinné společnosti: Bepeko, jež patří rodině jednatele Ferritu Petru Kovářovi, Famos&Gen, kterou ovládá výkonný ředitel Petr Mohelník, a HM Family Office, za níž stojí jednatel Miroslav Heczko s dětmi. Po obvinění šesti manažerů však podle deníku dvě z těchto společností ze seznamu majitelů Ferritu zmizely a většinový podíl nově drží Sutor Holding.
O stíhání jako první informoval Deník N. Stroje podle něj mířily do Ruska zejména přes firmy v Turecku a Gruzii, které vznikly až po začátku celoplošné ruské invaze na Ukrajinu.