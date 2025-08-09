Lovecké pokoje a zbrojnici návštěvníkům nově ukazují průvodci zámku v Hradci nad Moravicí. V pěti čerstvě zpřístupněných místnostech lidé vidí bohaté sbírky chladných a loveckých zbraní i trofejí, jež po staletí shromažďoval rod Lichnovských.
„Expozice věrně zachycuje atmosféru zámeckých interiérů z počátku dvacátého století. Už na zámku jako součást stálé expozice natrvalo zůstane. Tyto místnosti původně využívali myslivci a další muži, kteří byli hosty loveckých akcí zámku. Lov byl neodmyslitelnou součástí života vyšších vrstev,“ řekl kastelán zámku Radomír Přibyla.
Zařízení místností vychází z dobových fotek a obrazů, správa zámku se nechala inspirovat také dochovanými příklady podobných prostor v jiných rezidencích. Vystavených zbraní z různých historických období je více než pět stovek. Všechny pocházejí přímo z hradeckých sbírek. Ty asijské a exotické provenience Lichnovští získávali na cestách.
A nechybějí ani další předměty s loveckou tematikou jako lovecké nádobí a masivní nábytek, signální rohy, medaile či historické obrazy. Osobitý charakter pak má pracovna knížete, ve které vystupují do popředí lovecké trofeje i řada dalších artefaktů.
Za pozornost stojí i specifické reliéfní ozdoby nad dřevěným obložením stěn a nade dveřmi pracovny knížete i dalších místností. „Našli jsme je uložené na půdě. Když jsme je přiměřili v těchto pokojích, přesně sem pasovaly,“ popsal objev kastelán. Unikátem je také dřevěný dvanáctiramenný novogotický lustr Lichnovských.
Lovecké pokoje, jež se nacházejí v přízemí západního křídla zámku, jsou součástí speciálního okruhu Poklady hradeckého zámku. Ten dále zahrnuje pracovnu kněžny Mechtildy Lichnovské, zařízenou přesně podle dobové fotografie z roku 1914, knížecí obrazárnu, orientální salon s bohatými knížecími sbírkami orientálního umění a sál s rodovou uměleckou sbírkou, jež obsahuje ty nejcennější ukázky uměleckého řemesla od 17. do 19. století.