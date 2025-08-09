Zámek v Hradci nad Moravicí otevřel nové pokoje. Vybavil je loveckými unikáty

Žaneta Motlová
  14:52aktualizováno  14:52
Mimořádně cennou sbírku zbraní včetně unikátů puškařského umění z Evropy, ale i Asie či exotických zemí mohou lidé nově vidět na zámku v Hradci nad Moravicí. S létem se tam návštěvníkům otevřelo hned pět nových místností. Správci zámku je zařídili v loveckém duchu, v knížecích časech tam totiž právě lovci nocovali.

Lovecké pokoje a zbrojnici návštěvníkům nově ukazují průvodci zámku v Hradci nad Moravicí. V pěti čerstvě zpřístupněných místnostech lidé vidí bohaté sbírky chladných a loveckých zbraní i trofejí, jež po staletí shromažďoval rod Lichnovských.

Jedna puška vedle druhé. „Lov byl neodmyslitelnou součástí života vyšších vrstev,“ říká kastelán zámku Radomír Přibyla (na snímku).

Fotogalerie

zobrazit 7 fotografií

„Expozice věrně zachycuje atmosféru zámeckých interiérů z počátku dvacátého století. Už na zámku jako součást stálé expozice natrvalo zůstane. Tyto místnosti původně využívali myslivci a další muži, kteří byli hosty loveckých akcí zámku. Lov byl neodmyslitelnou součástí života vyšších vrstev,“ řekl kastelán zámku Radomír Přibyla.

Zařízení místností vychází z dobových fotek a obrazů, správa zámku se nechala inspirovat také dochovanými příklady podobných prostor v jiných rezidencích. Vystavených zbraní z různých historických období je více než pět stovek. Všechny pocházejí přímo z hradeckých sbírek. Ty asijské a exotické provenience Lichnovští získávali na cestách.

Stavař a kastelán v jednom. Z ruiny se i díky němu stal navštěvovaný zámek

A nechybějí ani další předměty s loveckou tematikou jako lovecké nádobí a masivní nábytek, signální rohy, medaile či historické obrazy. Osobitý charakter pak má pracovna knížete, ve které vystupují do popředí lovecké trofeje i řada dalších artefaktů.

Za pozornost stojí i specifické reliéfní ozdoby nad dřevěným obložením stěn a nade dveřmi pracovny knížete i dalších místností. „Našli jsme je uložené na půdě. Když jsme je přiměřili v těchto pokojích, přesně sem pasovaly,“ popsal objev kastelán. Unikátem je také dřevěný dvanáctiramenný novogotický lustr Lichnovských.

Zámek v Hradci nad Moravicí vystaví cenný dřevěný lustr, dva roky ho obnovovali

Lovecké pokoje, jež se nacházejí v přízemí západního křídla zámku, jsou součástí speciálního okruhu Poklady hradeckého zámku. Ten dále zahrnuje pracovnu kněžny Mechtildy Lichnovské, zařízenou přesně podle dobové fotografie z roku 1914, knížecí obrazárnu, orientální salon s bohatými knížecími sbírkami orientálního umění a sál s rodovou uměleckou sbírkou, jež obsahuje ty nejcennější ukázky uměleckého řemesla od 17. do 19. století.

