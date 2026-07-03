Zámek Kunín na Novojičínsku vystaví unikátní kolekci šlechtických pokrývek hlavy

Autor: ČTK
  14:58aktualizováno  14:58
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| foto: ČTK

Návštěvníci zámku Kunín na Novojičínsku budou moci od soboty vidět jedinečnou kolekci asi 150 pokrývek hlavy, které nosili představitelé předních tuzemských šlechtických rodů. Na výstavě S kloboukem na zámek lidé uvidí nejen klobouky, ale třeba i lovecké přilby či koupací čepice. Unikátem je například civilní klobouk arcivévody Františka Ferdinanda d'Este. ČTK to dnes řekl spoluautor výstavy Radek Polách z Muzea Novojičínska.

"Jsou to klobouky z významných šlechtických rodin, kupříkladu knížat Lichtenštejnů, Kinských, Žerotínů a dalších rodů, jako byli třeba Metternichové, Valdštejnové. Vystavili jsme i pár livrejí z našich sbírek. A takovou perličkou jsou dva klobouky, které pochází z rodu Wraždů von Kunewald, což je vlastně německý název zámku Kunín. Takže Wraždové z Kunína," řekl Polách.

V takovém rozsahu podle něj sbírka ještě nikdy nebyla vystavována. Na zámku bude do konce října. Zhruba 90 pokrývek je v samostatné místnosti, ostatní doplní běžnou prohlídkovou trasu.

"Myslím si, že to bude velké zpestření, protože mezi návštěvníky velice rezonuje téma televizního seriálu Modrá krev. Téma šlechtických klobouků bylo zatím velkým tabu, tak jsme se rozhodli, že - abych si trošku vypůjčil slova hraběte Kinského z Modré krve - ten dluh tady splatíme," řekl kastelán zámku a spoluautor výstavy Jaroslav Zezulčík.

Uvedl, že je rád například za početnou kolekci od rodiny Harrachů. "Mým osobním přítelem je jeden z nejstarších žijících šlechticů u nás, pan hrabě Jan Podstatzký, jehož maminka byla Harrachová. Během Harrachovského roku k nám přivezl 72 potomků Harrachů z celé Evropy, s rodinou Harrachů jsme v úzkém kontaktu i v Rakousku. No a Harrachové náš zámek postavili, takže na harrachovské klobouky jsem se těšil nejvíce," řekl kastelán. Velmi se těší i na exponát, který výstavu brzy doplní: kopii klobouku vyrobeného v novojičínském Tonaku, který při návštěvě Brna dostala anglická královna Alžběta II.

Polách řekl, že exponáty byly zachráněny v polovině minulého století. Sbírka byla soustředěná v roce 1948 na zámku Jemniště ve středních Čechách a stala se součástí tehdejšího muzea módy. Po změně zaměření muzea byly předměty svezeny do Nového Jičína, centra kloboučnické výroby. "Poté zůstaly v depozitářích, nesměly se prakticky vystavovat, protože jsou šlechtického původu. Jsou tady vystaveny klobouky asi z 53 zámků, které máme identifikované. Je to největší kolekce v České republice. Po několika zámcích se nachází jenom torza kolekcí," řekl historik.

Teprve po roce 1989 se začaly jednotlivé exponáty určovat a restaurovat a identifikace pokrývek dosud pokračuje. Unikátní sbírka čítá 385 klobouků a pokrývek hlavy. Všechny se ale na zámek nevešly, některé jsou navíc poškozené. "Do budoucna možná z těch 385 uděláme velkou expozici," řekl Polách.

Nejstarší exponáty pocházejí z poloviny 19. století. "Pravděpodobně i ten klobouk Františka Ferdinanda d'Este je z konce 19. století. Je to opravdu unikát v rámci České republiky, jediná civilní pokrývka hlavy arcivévody, který byl majitelem zámku Konopiště," řekl Polách.

Většina vystavených pokrývek patřila mužům. Atraktivními exponáty jsou třeba turistické klobouky či přilby, se kterými se šlechtici zúčastnili výprav do Afriky nebo Asie, poté je na svých zámcích měli jako kuriozitu a nosili je třeba na různých slavnostech.

"Máme tady velkou část kolekce, která je opravdu zajímavá, je pestrá, barevná. Dokumentuje život šlechty, ale i jejího služebnictva, od kterého zde máme klobouky s erbovními knoflíky, které jsme taktéž podle těch knoflíků zčásti identifikovali," řekl Polách.

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